Kariye'nin cami olarak ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camii i badete açıldı.





Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki camiye yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.





Kariye'nin ibadete açılması, Yunanistan'ı rahatsız etti. Atina'dan yapılan açıklamada, atılan adımın "provokasyon" olduğu öne sürüldü.





Cami olarak açılmasını tepkiyle karşıladılar





Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında şöyle denildi:





Türk yetkililerin Kariye Manastırı'nı Müslüman camisi olarak faaliyete geçirme kararı, uluslararası toplum açısından provokasyondur.









Yunanistan'ın Kariye açıklaması





Bakanlık, Kariye Camii'nin, "insanlığa ait UNESCO Dünya Mirası Alanı olma özelliğini bozduğunu ve etkilediğini" savundu. Atina yönetimi, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:





Anıtların evrensel karakterinin sürdürülmesi ve dini ve kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası standartlara uygunluğu, tüm devletler için bağlayıcı olan açık bir uluslararası yükümlülüktür.





Yeniden camiye dönüştürüldü





İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, 2. Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi.





1948 yılında da dönemin Müzeler İdaresi'ne bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.





Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.











