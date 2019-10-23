Dünya Kartellerin savaş alanı Meksika
AMERİKA

Kartellerin savaş alanı Meksika

Meksika’da uyuşturucu kartellerine savaş açılan 2006 yılından sonra ülkede giderek artan şiddet sarmalında şimdiye kadar 300 binden fazla kişi öldü. 9 büyük kartelin bulunduğu ülkede, bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bini buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meksika’da 9 büyük kartelde bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin oldu.
Meksika’da 9 büyük kartelde bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin oldu.

Meksika’daki uyuşturucu kartelleri, rakiplerini kaçırıp öldürdükten ve bazen parçaladıktan sonra gizli mezarlara gömüyor. Bu mezarlarda bulunan cesetler kimlik tespitinden sonra başka mezarlıklara taşınıyor.

9 KARTEL, 80 ÇETE

340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu. Meksika’da birbirleri ve güvenlik güçleri ile çatışan, bazen yeni ittifaklara giden 9 büyük kartel ve bu kartellerle ilişkili 80 alt grup ve çete bulunuyor. Bu karteller, kokain, eroin, metamfetamin ve esrar gibi uyuşturucu maddelerin yanısıra silah, akaryakıt, maden, avokado, alkol, narenciye ve insan kaçakçılığı yapıyor.

SİNALOA GÜÇ KAYBETTİ

Meksika’nın en eski ve en bilinen kartellerinden Sinaloa’dan ayrılarak 2011 yılında ortaya çıkan ve bugün 74 kentte çatışmanın yanı sıra 32 eyaletin 27’sinde varlık gösteren Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) son dönemde ülkede en büyük kartel olarak görülüyor. El Chapo’nun yakalanmasının ardından güçten düşen Sinaloa karteli ise ülkenin 17 eyaletinde suç işlemeyi ve çatışmayı sürdürüyor.

En kanlı yıl 2018

  • Andres Manuel Lopez
  • Seleflerinin kartel şiddetini artıran mücadele yöntemlerini takip etmeyeceğini duyuran mevcut Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un görevi devraldığı 2018 yılı ise Meksika’da son yıllarda en fazla cinayet işlenen yıl oldu ve 2006 yılından bu yana işlenen cinayet sayısı 288 bini aştı. 120 milyon nüfuslu Meksika’da geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi. Bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı ise şimdiden 26 bini buldu.

GUZMAN’IN OĞLU SALINDI

El Chapo

El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio’nun Culiacan kentinde birkaç saatliğine yakalanması sonrasında devletin, şehri savaş alanına çeviren karteller karşısında dayanamayıp bu kişiyi serbest bırakması tüm gözleri Meksika’ya çevirdi. Ülkede, 2006’da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Suç örgütleri hükümetten güçlü

  • Meksika’da bir ankete göre, halkın yüzde 56’sı organize suç örgütlerinin hükümetten daha güçlü olduğuna inanıyor. Meksikalıların yüzde 33’ü ise hükümetin organize suç örgütlerinden daha güçlü olduğu görüşünde. Ankete göre, halkın yüzde 45’i çıkan şiddet olaylarının ardından Guzman’ın serbest bırakılmasını doğru bulurken, yüzde 49’u bu kararın doğru olmadığını savunuyor.

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