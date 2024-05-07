Kassam Tugayları Refah'a giren İsrail güçlerini hedef aldı

Siyonist İsrail ordusu, Refah ile Mısır arasındaki sınır kapısının Filistin tarafının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 'Refah sınır kapısının Filistin tarafında operasyonel kontrolü elde ettiğine' dair açıklama yapan işgal ordusu, özel kuvvetlerin bölgeyi taradığını söyledi. En güneydeki Refah Sınır Kapısı, İsrail ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ne giden tek yol olmasından ötürü hayati önemde.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.