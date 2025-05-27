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Kassam Tugayları'ndan soykırımcı İsrail'in piyade birliğine pusu: Ölü ve yaralılar var

Kassam Tugayları'ndan soykırımcı İsrail'in piyade birliğine pusu: Ölü ve yaralılar var

14:2027/05/2025, Salı
AA
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Gazze'de İsrail piyade birliğini hedef aldığını duyurdu. Saldırıda "İsrail güçlerinden bazılarının öldüğü veya yaralandığı" belirtildi. İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusundan 10 kişilik bir piyade birliğini hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, "25 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın Atatra bölgesinde 10 kişilik bir Siyonist piyade askeri birliği, anti-personel roketle hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda "İsrail güçlerinden bazılarının öldüğü veya yaralandığı" belirtildi.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 858 asker öldü, 5 bin 906 asker yaralandı.



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