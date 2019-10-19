Dünya Katalanlar Barselonayı ateşe verdi
AVRUPA

Katalanlar Barselona’yı ateşe verdi

İspanya’da yüksek mahkemenin Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet cezasının ardından başlayan gösteriler hız kesmiyor. Göstericiler, Barselona’da mağazaları ve 400’den fazla çöp varilini ateşe verdi. Gösterilerde, 58’i Barselona’da olmak üzere 96 kişi yaralandı. Olaylar nedeniyle Barcelona - Real Madrid maçı ertelendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.
Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

İspanya'da yüksek mahkemenin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı başlatılan gösterilerin 4. gününde de olaylar yetişmedi. Katalonya özerk bölgesinde, dün toplu greve gidildi. İşe ya da okula gitmeyen binlerce Katalan, meydanlara inerek protesto gösterileri düzenledi, yolları kapatarak araçların geçişine engel oldu. Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandığı gözlendi. Barselona kenti sokakları adeta savaş alanına döndü. Göstericiler, perşembeyi cumaya bağlayan gece, kent merkezindeki çöp kutularını ve mağazaları ateşe verirken, bazı bölgelerde yağmalama olayları gerçekleşti. Turistik Rambla ve Catalunya meydanlarında, göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Aşırı sağcı bazı grupların, göstericilere yaklaşma girişimi sonrası, gerginlik tırmanırken, polis iki grup arasında barikat kurarak olası bir çatışmayı engelledi. Gösterilerde, 58'i Barselona'da olmak üzere 96 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis, pazartesi gününden bu yana çıkan olaylarda gözaltına alınanların sayısının ise 97’ye çıktığını açıkladı.

BARCA-REAL MAÇINA ÖNLEM

Protesto gösterileri

Yüksek Mahkeme pazartesi günü, Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden 9'una, 9 ila 13 yıl hapis cezası vermişti. Öte yandan İspanya Futbol Federasyonu, Katalonya'daki protestolar ve şiddet içeren eylemler nedeniyle, 26 Ekim'de Barcelona'nın Real Madrid'i ağırlayacağı "El Clasico"nun ertelendiğini duyurdu. Eski Katalonya özerk hükümetinin lideri Carles Puigdemont ise kaçak bulunduğu Belçika'da dün sabah saatlerinde polise teslim olduktan sonra, hakim karşısına çıkarıldı ve serbest bırakıldı.

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