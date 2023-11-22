Katar: Duraklama başlangıcı 24 saat içinde açıklanacak

Gazze
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dr. Majed Al Ansari tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada “Katar Devleti, İsrail ile İslami Direniş Hareketi (Hamas) arasında Mısır Arap Cumhuriyeti ve ABD ile yürüttüğü ortak arabuluculuk çabalarının başarısını ve insani ara verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmaktadır” denildi.
Duraklamanın başlangıcının gelecek 24 saat içinde açıklanacağını belirten Katar Dışişleri, insani duraklamanın 'uzatmaya tabi olmak üzere' dört gün süreceğini ifade etti. Anlaşmanın ilerleyen aşamalarında serbest bırakılanların sayısının artabileceği ayrıca belirtildi.