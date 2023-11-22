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Dünya

Katar: Duraklama başlangıcı 24 saat içinde açıklanacak

Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail devleti arasında geçici duraklama ve esir takası konusunda anlaşmanın sağlandığını ve 4 günlük duraklamanın başlangıcının gelecek 24 saat içinde açıklanacağını duyurdu.

14:53 - 22/11/2023 Çarşamba
DHA
Gazze

Gazze

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dr. Majed Al Ansari tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada “Katar Devleti, İsrail ile İslami Direniş Hareketi (Hamas) arasında Mısır Arap Cumhuriyeti ve ABD ile yürüttüğü ortak arabuluculuk çabalarının başarısını ve insani ara verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmaktadır” denildi.


Duraklamanın başlangıcının gelecek 24 saat içinde açıklanacağını belirten Katar Dışişleri, insani duraklamanın 'uzatmaya tabi olmak üzere' dört gün süreceğini ifade etti. Anlaşmanın ilerleyen aşamalarında serbest bırakılanların sayısının artabileceği ayrıca belirtildi.





#Katar
#Gazze
#İsrail
33 dakika önce
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