Katar: Duraklama başlangıcı 24 saat içinde açıklanacak

Katar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ne zaman yürürlüğe gireceğinin 24 saat içerisinde ilan edileceğini duyurdu. Çatışmalara verilecek insani aranın 4 gün olacağı ve bu sürenin uzatılma ihtimalinin de olduğu aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde tutulan sivillerden oluşan kadın ve çocuk 50 kişinin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden de bazı sivillerin serbest bırakılacağı ifade edildi.