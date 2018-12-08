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Katar Emiri KİK Zirvesi'ne katılmayacak

Katar Emiri Körfez Zirvesi'ne katılmıyor

Katarlı bir yetkili, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yarın Suudi Arabistan'da düzenlenecek Körfez Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı.

AA
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani

Katarlı bir yetkili, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yarın Suudi Arabistan'da düzenlenecek Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılmayacağını söyledi.

Katarlı yetkili, yaptığı açıklamada, Katar Emiri Al Sani'nin yarın Suudi Arabistan'da düzenlenecek 39'uncu KİK Zirvesi'ne katılmayacağını belirtti.

Yetkili, Katar'ın zirvede devlet bakanı düzeyinde temsil edileceğini kaydetti.

Katar'da yayın yapan Eş-Şark gazetesi de "Tüm kanıtlar Katar Emiri'nin KİK Zirvesi'nde Katar heyeti başında olmayacağını gösteriyor" yönünde haber geçmişti.

Ablukadan sonra ilk davet

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 9 Aralık Pazar günü ülkesinde yapılacak 39'uncu KİK Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim'e resmi davetiye göndermişti.

Davetiyenin KİK Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani tarafından Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Merihi'ye sunulduğu belirtilmişti.

Katar'a savaş açtılar

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "İran ile ilişkilerin kesilmesi, Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

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