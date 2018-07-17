Dünya Katar Sudanda göz hastanesi inşa ediyor
ORTADOĞU

Katar Sudan'da göz hastanesi inşa ediyor

Katar Sudan'da göz hastanesi inşa ediyor

Katar Hayır Kurumu, Sudan'da 800 binden fazla kişiye hizmet verecek bir göz hastanesinin temelini attığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Katar Hayır Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın güneyindeki Beyaz Nil vilayetine bağlı Kosti kentinde Sudan'daki ulusal kalkınma stratejisine uygun bir şekilde 800 binden fazla kişiye hizmet verecek bir göz hastanesinin temelinin atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hastane inşasının amacının halk sağlığı ile çevre sağlığını geliştirmek ve en çok ihtiyaç duyulan alanlara odaklanarak kurum ve yapıların inşası olduğu dile getirildi.

Ülkenin Güney Sudan sınırı bölgesinde bulunan Kosti kentinde, istatistiklere göre 100 binden fazla Güney Sudanlı mülteci bulunuyor ve bunların inşa edilecek hastaneden faydalanması bekleniyor.

Katar'dan Arakanlı Müslümanlara yardım
DÜNYA
Katar'dan Arakanlı Müslümanlara yardım

Kopya otel dolandırıcılığı

Kopya otel dolandırıcılığı

​Tatil planı yapacaklar dikkat.
İstanbul'a 6 saatlik uyarı

İstanbul'a 6 saatlik uyarı

​Meteoroloji'den İstanbullulara dikkatli olun çağrısı.
Atlantikçitehlike geçmedi

Atlantikçitehlike geçmedi

​Putin'in kara kutusu Dugin'den NATO vurgusu.

'Bedelli askerlik' düzenlemesi herkesi mutlu edecek formülle geldi.
OHAL'in son günü

OHAL'in son günü

​İki yılda 7 kez uzatıldı bugün sona eriyor.
Kızlara komşu tuzağı

Kızlara komşu tuzağı

Tuzak için aynı apartmanda izolasyon sistemi.

Önümüzdeki dönemin en büyük riski “açığa düşmek”tir. Kişiler, kurumlar, şirketler, sivil örgütler, cemaatl
Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

​Gaziantep'te bulunan enkazda İsrail şüphesi.

Üretime taze güç

Üretime taze güç

Albayrak'tan ​Türkiye ekonomisine daha fazla katkı.

'Süpersinizmaşallah maşallah'

'Süpersinizmaşallah maşallah'

Hainlerin sevinci yeni ses kayıtında ortaya çıktı.
Veri havuzu

Veri havuzu

​Başkan Erdoğan tek tuşla hepsini görecek.
33 ay sonra hazır

33 ay sonra hazır

​Türkiye'nin ilk uçak gemisi son sürat geliyor.
Dengesi bozuk biri

Dengesi bozuk biri

​Prof. Dr. Ali Erbaş'tan dikkat çeken ifadeler.
Eczacı Abdideşifre oldu

Eczacı Abdideşifre oldu

Pensilvanya ve Akıncı irtibatını sağlamıştı.
Denetimlepaniklediler

Denetimlepaniklediler

​15 Temmuz'da hainlerin planını bozan anlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.