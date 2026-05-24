Katar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ABD-İran meselesini görüştü

23:3224/05/2026, Pazar
Katar ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Başbakanı Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecini ve gerilimi düşürmeye yönelik bölgesel arabuluculuk girişimlerini ele aldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci ve gerilimin düşürülmesine yönelik arabuluculuk girişimleri değerlendirildi.

"Bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağlanacak"

Al Sani görüşmede, tarafların yürütülen arabuluculuk girişimlerine olumlu yaklaşmasının önemine dikkati çekerek, krizin nedenlerinin diyalog ve barışçıl yollarla ele alınmasının gerekliliğini vurguladı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılmasının bölgede yeniden gerilim yaşanmasının önüne geçeceğini, bunun da bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.



