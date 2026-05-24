Özgür Özel, Meclis'e yürüyeceğini açıkladı.
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. Özel parti binasından çıkarken, "Çok üzgünüm. Bir baba ocağı, bir daha kimsenin elini uzatamayacağı şekilde geri gelmek üzere çıkıyorum" ifadelerini kullandı.
24 Mayıs, Pazar
CHP kurultay davasında verilen mahkeme kararı sonrası Ankara’da gerilim tırmandı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Merkezi’nin kendilerine teslim edilmesi için emniyete başvurdu. Ankara Valiliği, mahkeme kararının uygulanması için emniyete talimat verdi.
Genel merkez önünde polis güvenlik önlemlerini artırırken, bina içine girişte gerginlik yaşandı ve tahliye tartışmaları gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, parti teşkilatlarına
“Karara uyun”
çağrısı yaptı.
Polis ekipler tarafından Genel Merkez tahliye edildi. Ardından Özel, binadan çıktı.
"Çok üzgünüm"
Özel,
"Geri gelmek üzere çıkıyoruz. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Biz de CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Çok üzgünüm"
dedi.
