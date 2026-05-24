İçişleri Bakanı CHP heyetiyle görüştü: CHP'li Murat Emir'den ilk açıklama 'Yararlı bir görüşme oldu'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Emir'in açıklamalarından satır başları:

Bugün demokrasimize ağır bir darbe yapılmaya çalışmış, sandığımız kaçırılmaya çalışılmış ve bunu yapmak üzere kaba kuvvetle, zorla genel merkezimize girilmeye çalışmıştır. Biz başından beri mutlak butlan diye bir kararın olamayacağını ilgili kanunlara tamamen aykırı olduğunu üretilmiş bir karar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki siyasal rejimi altüst etmek üzere yaratılan bir kavram olduğunu ve nihai amacının da siyasi operasyon olduğunu açıkça söylemiştik.

CHP’nin yükselişini anlayamayanlar, iktidar yürüyüşün önüne geçemeyenler, cumhurbaşkanı adayımızın bileğini bükemeyenler, önce İstanbul’da bir darbe yaptılar ama başaramayınca CHP’nin kurumsal kimliğine saldırmayı tercih ettiler. Bu saldırı hukuksuzdur, haksızdır dolayısıyla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz.

Biz bunları söylerken, bir yandan da CHP’nin tarihine, sorumluluğuna yakışır şekilde bir iletişim kurarak, bu demokrasi krizine olabilecek olayı en az hasarla atlatmanın çarelerine baktık.

İletişim kurmaya çalıştık. Dün akşamın geç saatlerine kadar iki milletvekili arkadaşımızla çalıştık. Ben ve sayın Suat Özçağdaş birlikte bugün için sözleşmiştik ve özellikle kurultay tarihini kesinleştirmek ve belirlemek üzere toplanacaktık. Bizim açımızdan bu bir darbe girişimidir, sandığın kaçırılmasıdır, çok partiler rejimin yok edilmesidir, dolayısıyla buradan çıkışın bir tek yolu vardır o da kurultaydır.

"Getirin sandığı kurultay yapalım"

Madem ki bizim yaptığımız olağanüstü kurultayları saymıyorsunuz o halde getirin sandığı kurultay yapalım. Bizim beklentimiz bu iken bir yerlerden buldukları mafya bozuntuları ile sabahın köründe adeta tehdit ederek kapımıza dayandılar. Örgütümüzün direnci ile bu saldırı girişimini püskürttük ve yeni bir uzlaşı arayışı içerisindeyiz. Ne ülkemizin ne halkımızın ne CHP’lilerin böyle bir krizi hak etmediğini ve bu krizin mutlaka iletişimle çözülmesi gerektiğini söylüyoruz ve buna inanıyoruz.

"İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık"

Tam da bu nedenle Sayın İçişleri Bakanı’ndan randevu aldık ve birazdan gideceğiz, görüşlerimizi, taleplerimizi bize göre kritik taleplerimizi aktaracağız. Sayın Bakan’dan da hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memurumuza en ufak hamlenin yapılmadığı, demokrasimizin yara almadığı, tam tersi demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir çözüm bekliyoruz. Bunun için görüşeceğiz.

İçişleri Bakanı CHP heyetiyle görüştü

CHP heyeti İçişleri bakanı ile görüştü. CHP grup Başkanvekili Murat Emir, görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan ile görüşmenin kendileri için yararlı olduğunu söyleyen Emir, şu ifadeleri kullandı:

Mutlak Butlan kararının olmaması gerek bir tedbir kararıdır ve yok hükmündedir. Sayın bakan nezaketiyle dinledi bizi, olaylardan o da memnun değil. Bu sürecin çözülmesinden yana. Onun da görevleri var ama biz yine de kendisinden demokratik teamüllere göre görevlerini yerine getirmesini istedik. İcra talebinin usule aykırı olduğunu sayın bakana ilettik.







