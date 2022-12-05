Dünya Katarda hiç tacize uğramadım Kadın taraftarlar İngilterede bu kadar rahat değil
ORTADOĞU

Katar'da hiç tacize uğramadım: Kadın taraftarlar İngiltere'de bu kadar rahat değil

Katar, Dünya Kupası’nda statlarda alkol yasağı uyguladığı için özellikle İngiliz basınının hedefindeydi. 19 yaşındaki İngiliz kadın taraftar Ellie Molloson burada en rahat maçını izlediğini anlattı. Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Molloson şunları söyledi: Katar’da hiçbir erkek tarafından sözlü tacize uğramadım. Bir kadın olarak bu durum, mümkün olduğunu bilmediğim bir şeydi. Sadece ben değil, tanıştığım tüm kadın taraftarlar gece olduğunda bile sokaklarda rahat şekilde gezebiliyor. İngiltere’de kadın taraftarlar hava karardıktan sonra bunu asla yapamaz.

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Necdet Burak Özyurt Yeni Şafak
Katarda hiç tacize uğramadım: Kadın taraftarlar İngilterede bu kadar rahat değil
Ellie Molloson

19 yaşındaki İngiliz kadın taraftar Ellie Molloson, Katar'da süren Dünya Kupası'nda İngiltere'de deneyimlemediği kadar rahat maç izlediğini söyledi. Yeni Şafak'a konuşan Molloson, "Burada hiçbir erkeğin sözlü tacizine uğramadım, kimse arkamdan ıslık bile çalmadı. Bir kadın olarak statlarda bunun mümkün olabildiğini bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

- Dünya Kupası için Katar'a gitmeye nasıl karar verdiniz?

Koyu bir Nottingham Forest taraftarıyım ve futbolu çok seviyorum. Bu zamana kadar hiçbir Dünya Kupası'na veya Avrupa Şampiyonası maçına gitme fırsatım olmadı. İnsanın hayatında böyle bir şansı en az bir kez deneyimlemesi gerektiğine karar verdim ve yolculuğa çıktım. Avrupa'dan hiç ayrılmamış biri olarak, Katar hakkındaki tek izlenimim haberlerde duyduklarımdı. Burada güvende olacağımı düşünmemiştim. Güvenliğim için o kadar endişe duydum ki, babamı benimle gelmesi için ikna ettim.

- Bir İngiliz futbol taraftarı olarak Katar'daki günleriniz nasıl geçiyor?

Katar'da hiçbir erkek tarafından sözlü tacize uğramadım. Bir kadın olarak bu durum, mümkün olduğunu bilmediğim bir şeydi. Buradaki erkekler inanılmaz derecede saygılı ve kibar. Katarlılar her zaman bize yardım etmeyi teklif ediyor, kültürlerini paylaşıyor. Burada kendimi çok güvende hissediyorum. Sadece ben değil, tanıştığım tüm kadın taraftarlar, gece olduğunda bile sokaklarda rahat bir şekilde gezebildiklerini söylüyor. Bu, İngiltere'de kadın taraftarların hava karardıktan sonra asla yapmayacağı bir şey.

  • - Batı medyasının Katar ve organizasyona getirdiği eleştirileri nasıl yorumluyorsunuz?
  • TV kanalları ve gazeteler olumsuzluklara o kadar odaklandı ki bu ülkeden öğrenmemiz gereken hiçbir şeye sayfalarında yer vermediler. Oysa buradaki insanlardan öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu düşünüyorum.

- Statlarda uygulanan alkol yasağı sizi rahatsız ediyor mu?

Alkol yasağı, ne beni ne de buraya seyahat eden diğer taraftarları hiç rahatsız etmedi. Söz konusu yasak sadece statlarda geçerli, maçın öncesinde insanlar kaldıkları otelin barında özgürce istedikleri şeyi içebiliyor. Birçok medya kuruluşu bu Dünya Kupası’nı 'ayık' olarak niteledi. Bence 'az sarhoş' dersek daha doğru ifade etmiş oluruz.

  • - Alkol yasağı İngiltere'deki statlar için de yeni bir model olabilir mi?
  • İngiltere'deki statlarda var olan sorunların sebebi alkol kullanımından çok öte olduğunu düşünüyorum. Alkol yasaklanırsa iyileşme olacağını sanmıyorum. Sorunların çözümü için farklı adımlar atılmalı. Özellikle tribünlerde kadınlara bakış açısı çok olumsuz. Küçümseniyor ve cinsiyetçi bir bakışa muhatap kalıyoruz. Bu, değiştirilmesi zor ve bence dünyanın birçok yerinde yer alan bir kültür.

Cinsiyetçiliğe karşı farkındalık

- ‘Her Game Too’ (Onun da Oyunu) inisiyatifi neyi amaçlıyor?

Kadınların futbol statlarında daha fazla görünür olmasını savunan 'Her Game Too' platformu olarak futbolu herkes için güvenli bir ortam haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için amatör takımlardan Premier Lig'e kadar kulüplerle iş birliği yapıyor, cinsiyetçiliğe karşı farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kulüplerin de desteğiyle tribünlerde yer alan kadınlara olan bakışın değişeceğine inanıyoruz.

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