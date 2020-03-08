Dünya Katarda Yenilmez Nöbetçi tatbikatı TSK da katılıyor
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Katar'da 'Yenilmez Nöbetçi' tatbikatı: TSK da katılıyor

Katar'ın ev sahipliğindeki 'Yenilmez Nöbetçi' adı verilen askeri tatbikat bugün başlıyor. Tatbikata Arap ve yabancı birçok ülkenin yanı sıra Türkiye de katılacak.

Haber Merkezi AA
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Katar'dan İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Gücü ve Emirlik Muhafızlarından oluşan ortak ekibin katılacağı tatbikat 8-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türk Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Tatbikatın maksadı kara, deniz ve havada meydana gelebilecek muhtelif terör eylemlerine karşı mücadelede birleşik ve müşterek harekat ortamında işbirliğini geliştirmek ve dost ülke silahlı kuvvetleriyle güvenlik konularında birlikte çalışabilirlik yeteneğini artırmaktır." denildi.

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