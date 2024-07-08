Katil İsrail 276 gündür soykırım yapıyor: Gazze'de can kaybı 38 bin 193'e çıktı

Siyonist İsrail'in 9 aydır insanlık dışı muamelelerle abluka altına aldığı, on binlerce savunmasız Filistinliyi katlettiği Gazze Şeridi'nde insanlar en zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Yemek ve su kıtlığının yaşandığı bölgede, salgın hastalıklar kol geziyor. Bu şartların altında işgalci güçler durmadan havadan saldırı yapmaya devam ediyor. Filistinliler yaşanan olumsuzluklara rağmen, topraklarını terk etmiyor. Gazze'deki insanlara, 'Size 5 bin dolar ve bir ev versek Avrupa'da yaşar mısınız?' sorusunun sorulması üzerine, Gazze'deki Müslümanlar ibret dolu yanıtlar verdi. 'Burası ribat (nöbet) toprağı' ifadelerini kullanan insanlar, 'Ben asla toprağımı bırakıp gitmem. Ben burada doğdum ve burada ölmek istiyorum. Hakkımı da savunacağım. Kim gelirse gelsin toprağımdan çıkmayacağım." dedi. Paylaşılan videoda konuşan yaşlı bir Gazzeli adam ise sorulan soruya, "Gazze, hayatın ve haysiyetin zirvesidir. Dışarıdakiler keyifli yaşadıklarını zannediyor. Ama bizim hayatımız daha çok keyifli." yanıtını verdi.