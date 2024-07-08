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Katil İsrail 276 gündür soykırım yapıyor: Gazze'de can kaybı 38 bin 193'e çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 38 bin 193'e yükseldi.

14:07 - 8/07/2024 Pazartesi
AA
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 40 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 40 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 276 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 40 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 75 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 193'e, yaralananların sayısının da 87 bin 903'e yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.



Soykırım mağduru Filistinliler “5 bin dolara Gazze’yi bırakıp gider misin?” sorusunu cevapladı

Siyonist İsrail'in 9 aydır insanlık dışı muamelelerle abluka altına aldığı, on binlerce savunmasız Filistinliyi katlettiği Gazze Şeridi'nde insanlar en zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Yemek ve su kıtlığının yaşandığı bölgede, salgın hastalıklar kol geziyor. Bu şartların altında işgalci güçler durmadan havadan saldırı yapmaya devam ediyor. Filistinliler yaşanan olumsuzluklara rağmen, topraklarını terk etmiyor. Gazze'deki insanlara, 'Size 5 bin dolar ve bir ev versek Avrupa'da yaşar mısınız?' sorusunun sorulması üzerine, Gazze'deki Müslümanlar ibret dolu yanıtlar verdi. 'Burası ribat (nöbet) toprağı' ifadelerini kullanan insanlar, 'Ben asla toprağımı bırakıp gitmem. Ben burada doğdum ve burada ölmek istiyorum. Hakkımı da savunacağım. Kim gelirse gelsin toprağımdan çıkmayacağım." dedi. Paylaşılan videoda konuşan yaşlı bir Gazzeli adam ise sorulan soruya, "Gazze, hayatın ve haysiyetin zirvesidir. Dışarıdakiler keyifli yaşadıklarını zannediyor. Ama bizim hayatımız daha çok keyifli." yanıtını verdi.


#Filistin
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