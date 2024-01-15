Katil İsrail 30 bin yere saldırı düzenledi: Enkaz altında binlerce ölü var

Bebek katilleri, Uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen 7 Ekim'den bu yana 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Açıklamaya göre, 7 Ekim'den beri Gazze'de 30 bine yakın noktaya saldırı düzenlendi; bu saldırılarda 9 binden fazla Hamas üyesi öldürüldü. Gazze'den İsrail tarafına 7 Ekim'den bu yana 9 bin, Lübnan'dan ise 2 bin roket atıldı. İsrail ordusu, Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait 750 "hedefe" de saldırı düzenlediğini bildirdi.
Saldırılarda öldürülenlerin sayısı 24 bine yaklaştı
İsrail her ne kadar Hamas'ın askeri kanadına yönelik saldırılar düzenlediğini ileri sürse de bölgeden gelen raporlar ve görüntüler bunun aksini ortaya koyuyor.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1 milyon 900 bin kişi yerinden edildi ve bunların büyük bir kısmı derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşıyor.
BM: Gazze'deki Filistinlilerin yüzde 45'i şiddetli açlık çekiyor
Yerinden edilen ve kalacak yer olmadığı için derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veren Gazzeliler, İsrail saldırılarının yanı sıra açlıkla da mücadele ediyor.