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Dünya

Katil İsrail gazetecileri de öldürmeye devam ediyor

Terör devleti İsrail'in Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi şehit oldu.

11:46 - 1/08/2024 Perşembe
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Gazze
Gazze

Terör devleti İsrail, Gazze'de görevi başında olan ve soykırımı dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de hedef alıyor.


Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.


Al Jazeera muhabiri ve kameramanı hayatını kaybetti


Açıklamada, Al Jazeera muhabiri Gul ile kameraman Rifi'nin İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.


Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 165'e yükseldiği kaydedildi.


"Gazetecilere yönelik saldırılar durdurulmalı"


Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara, soykırımcı İsrail'in devam eden suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.




#Gazze
#gazeteci
#İsrail
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