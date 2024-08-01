Katil İsrail gazetecileri de öldürmeye devam ediyor

Terör devleti İsrail, Gazze'de görevi başında olan ve soykırımı dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de hedef alıyor.

Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara, soykırımcı İsrail'in devam eden suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.