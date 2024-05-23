Katil İsrail ordusu 230 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 35 bin 800'e çıktı

Gazze Şeridi'nin Deyr El Balah şehrinde yerlerinden edilmiş ve geçici kamplarda ailesiyle yaşayan bir çocuğun, 7 aylık kardeşi Abdullah için gözyaşları içinde süt aradığı ana denk gelen bir genç, bu duygusal anı görüntüledi. Çocuk yaşına rağmen, emeklemeye yeni başlayan kardeşi Abdullah'a olan şefkati görenleri duygulandırdı.