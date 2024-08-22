Katil İsrail ordusu Gazze'ye gece boyu saldırdı: 19 Filistinliyi katletti

Soykırımcı İsrail'in 318 gündür aralıksız sivillerin üzerine bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'ndeki katliamları devam ediyor. Her güne yeni bir katliamla uyanan Filistinliler, bugün de Nuseyrat Mülteci Kampı'na yapılan alçak saldırıyla yakınlarını şehit verdi. Çok sayıda çocuk ve kadının hayatını kaybettiği olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, şehit ve yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü. Görüntülerde saldırı bölgesinde yaralılara yardım eden Halid Nebhan'ın da olduğu görüldü. Halid dede, torunu Rim'i "ruhumun ruhu" sözleriyle son yolculuğuna uğurlamış, o görüntüler milyonların hafızasına kazınmıştı.