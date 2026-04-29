Katil İsrail ordusunun Batı Şeria'da ateş açması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 23 bin kişi de gözaltına alındı.