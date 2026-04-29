Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail ordusunun Batı Şeria'da ateş açması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

08:3429/04/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İsrail ordusu Ramallah'ın kuzeyinde bulunan Silvad beldesine baskın düzenledi.
Katil İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskın düzenlediği Silvad beldesinde ateş açması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu Silvad beldesinde 2 askerinin yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Ramallah'ın kuzeyinde bulunan Silvad beldesine baskın düzenledi. Askerlerin ateş açması sonucu 37 yaşındaki Filistinli Abdulhalim Ruhi Hamad hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Silvad beldesinde İsrail baskınına karşı çıkan Filistinlilerin 2 İsrail askerini yaraladığı belirtildi.

İsrail askerlerinin bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü kabul edilen açıklamada, diğer bir Filistinlinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 23 bin kişi de gözaltına alındı.


#batı şeria
#Filistin
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi alma şartı nedir?