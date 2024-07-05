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Dünya

Katil İsrail sivil katliamına devam ediyor: Cenin'e düzenlediği baskında 4 Filistinliyi öldürdü

Terör devleti İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 4 Filistinliyi öldürdü.

09:54 - 5/07/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

Görgü tanıkları, Cenin'e baskın yapan İsrail ordusunun kentteki el-Avde Meydanı'nı bombalaması sonucu ölenlerin olduğunu belirtti.


Tanıklar, kente birçok girişinden baskın düzenleyen İsrail askerlerinin bir evi kuşatarak bombaladığını ve baskına karşı çıkan Filistinlilerle İsrail askerleri arasında silahlı çatışmaların yaşandığını aktardı.


Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Cenin'e saldırısının ardından 4 Filistinlinin cesedi ile 1 ağır yaralının Cenin Devlet Hastanesine getirildiği" belirtildi.


Son ölümlerle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 565'e yükseldi, saldırılarda 5 bin 351 Filistinli yaralandı.


İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya ve Nablus, Ramallah ve Beytüllahim kentlerine düzenlediği baskında çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



#israil
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#Cenin
#batı şeria
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