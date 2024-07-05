Katil İsrail sivil katliamına devam ediyor: Cenin'e düzenlediği baskında 4 Filistinliyi öldürdü

Gazze'de soykırıma devam eden katil İsrail çatışmayı bölgeye yaymanın planını yapıyor. Tam ölçekli bir savaşın ayak sesleri Haziran ayından bu yana giderek daha güçlü bir şekilde duyulurken, terör devleti İsrail üç haftalık bir aranın ardından üst düzey bir Hizbullah komutanını daha öldürdü.