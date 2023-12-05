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Katil İsrail'den ABD'yi bile endişelendiren Gazze planı: Hamas'a ait tünelleri deniz suyuyla dolduracaklar

ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail, Hamas'ın askeri karargah olarak kullandığı iddia edilen "tünelleri" deniz suyu ile doldurmayı planlıyor.

20:48 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 21:21 - 5/12/2023 Salı
AA
ABD basınına göre, İsrail, "Hamas'ın tünelleri"ne deniz suyu salmayı planlıyor.
ABD basınına göre, İsrail, "Hamas'ın tünelleri"ne deniz suyu salmayı planlıyor.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, İsrail'in Hamas'ın tünel ağını deniz suyuyla doldurmak için büyük bir pompa sistemi kurduğunu iddia etti.

Yetkililer, İsrail'in bu sistemle tünelleri yok etmeyi ve Hamas üyelerini sığınaklardan çıkarmayı hedeflendiğini belirtti.
ABD'li bazı yetkililer plana ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı yetkililer de ABD'nin tünellerin devre dışı bırakılmasını desteklediğini ve plana karşı çıkılmayacağını ifade etti.

İsrail şu ana kadar yaklaşık 800 tünel tespit ettiğini, fakat tünel ağının bilinenden çok daha büyük olduğunu öne sürdü.

Öte yandan yetkililer, deniz suyunun tünellere salınması üzerine Gazze'deki tatlı su kaynaklarının kirleneceğini ve altyapının zarar göreceğini belirtti.


"Hastanelerin altında Hamas karargahı var" yalanı sonrası İsrail'den yeni itiraf: Tünelleri biz inşa ettik
"Hastanelerin altında Hamas karargahı var" yalanı sonrası İsrail'den yeni itiraf: Tünelleri biz inşa ettik

Gazze'deki hastaneleri "Altında Hamas'ın karargahları var" bahanesiyle bombalayan ancak bunu ispatlayamayan İsrail'den şimdi de "Tünelleri biz inşa ettik" itirafı geldi. CNN yayınına katılan İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, tünellere ilişkin "Şifa Hastanesi'nin altında İsrailli müteahhitler tarafından inşa edilen sığınaklar olduğu zaten uzun yıllardır biliniyor. Onlarca yıl önce, burayı istiyorduk, bu yüzden onları yaptık." dedi. İtiraf karşısında şok olan sunucu Christiane Amanpour, "İsrailli mühendisler tarafından inşa edildiğini söylerken yanlış mı konuştunuz?" sorusunu yönelterek teyit istedi. Barak, yanlış söylemediğini belirterek sözlerini tekrarladı. Bunun üzerine Amanpour, "Büyük bir komuta merkezi olarak kullanıldığını iddia ediyorsunuz; işin gerçeği şu ki, henüz buna dair kesin bir kanıt gösterilmedi." dedi.



#ABD
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#tünel
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