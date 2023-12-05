Katil İsrail'den ABD'yi bile endişelendiren Gazze planı: Hamas'a ait tünelleri deniz suyuyla dolduracaklar

Gazze'deki hastaneleri "Altında Hamas'ın karargahları var" bahanesiyle bombalayan ancak bunu ispatlayamayan İsrail'den şimdi de "Tünelleri biz inşa ettik" itirafı geldi. CNN yayınına katılan İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, tünellere ilişkin "Şifa Hastanesi'nin altında İsrailli müteahhitler tarafından inşa edilen sığınaklar olduğu zaten uzun yıllardır biliniyor. Onlarca yıl önce, burayı istiyorduk, bu yüzden onları yaptık." dedi. İtiraf karşısında şok olan sunucu Christiane Amanpour, "İsrailli mühendisler tarafından inşa edildiğini söylerken yanlış mı konuştunuz?" sorusunu yönelterek teyit istedi. Barak, yanlış söylemediğini belirterek sözlerini tekrarladı. Bunun üzerine Amanpour, "Büyük bir komuta merkezi olarak kullanıldığını iddia ediyorsunuz; işin gerçeği şu ki, henüz buna dair kesin bir kanıt gösterilmedi." dedi.