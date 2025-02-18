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Katil İsrail'in Batı Şeria'daki saldırısında yaralanan Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Batı Şeria'daki saldırısında yaralanan Filistinli çocuk hayatını kaybetti

07:4918/02/2025, Salı
AA
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Katil İsrail güçleri, İsrailli bir çocuğu daha katletti.
Katil İsrail güçleri, İsrailli bir çocuğu daha katletti.

Katil İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine 2 hafta önce düzenlediği saldırıda yaralanan 15 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,
İsrail ordusunun, Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesine iki hafta önce düzenlediği hava saldırısında ağır yaralanan 15 yaşındaki Ziyauddin Sebaine isimli çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

#Batı Şeria
#İsrail
#Cenin

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