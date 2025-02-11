Sivilleri infaz emri: İsrail bölgeyi Gazze gibi 'savaş alanı' ilan etti

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Kampı ve çevresinde "Filistinli direnişçilere karşı" olduğunu iddia ettiği "Demir Duvar" adındaki askeri operasyonlarını genişleten işgalci İsrail ordusu, son dönemde direnişçilerin dışında öldürdüğü sivil sayısını da artıyor. Pazar günü, 8 aylık bir hamile kadını öldüren İsrail kuvvetleri, Tulkerim kentinde bir askeri kontrol noktası yakınlarından geçen sivil bir araca hiçbir sebep yokken ateş açarak iki sivili daha öldürdü. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin verdiği bilgiye, işgal güçlerinin sivillere ateş açma vakalarının artmasının sebebi ise Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen "Vur emri" oldu. Gazeteye konuşan askeri kaynaklar, İsrail Merkez Kuvvetler Komutanı Avi Blot ve Batı Şeria Tümen Komutanı Yaki Dolev'in, Gazze'de olduğu gibi askerlere şüpheli olsun ya da olmasın gerekli gördükleri her şeye ve herkese ateş açma yetkisi verdiğini söyledi. Söz konusu kaynaklar, iki komutanın Batı Şeria'daki Demir Duvar Operasyonu'na katılan bütün askerlere, kontrol noktasına yaklaşan ya da şüphelendikleri her Filistinliyi gözaltına almak yerine vurma emri verdiğini kaydetti.

Öte yandan, İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Batı Şeria genelinde baskın, saldırı ve tutuklamalarını artırırken İsrail hükümeti de ilhak için siyasi adımlar atmaya devam ediyor. İsrail resmi televizyonu KAN, İsrail hükümeti bölgenin ismini Yahuda ve Samira (Yahudi inancına göre Batı Şeria'nın ismi) olarak değiştirerek, İsrail kanunlarının burada da uygulanmasını ön gören yasa tasarısını bugün parlamentoya (Knesset) sunacak. Konuya dair Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in söz konusu adımı "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirilerek, bunun bölgenin ilhakını amaçladığı vurgulandı. Açıklamada, "İsrail, Yahuda ve Samarra olarak adlandırma yönelimiyle Batı Şeria’yı ilhakı amaçlıyor. Bu yasa tasarısı ve diğer işgal uygulamaları, İsrail'e Filistin toprakları üzerinde herhangi bir hak kazandırmaz; geçersiz, yasa dışı ve uluslararası hukukun yanı sıra BM kararlarının açık bir ihlalidir. Aynı zamanda bölgenin ve dünyanın güvenliği ve istikrarı için açık bir tehdittir" ifadelerine yer verildi. İşgalci İsrail ordusu, 21 Ocak'ta başlattığı Demir Duvar Operasyonu'nda, 20 günde 35'i aşkın Filistinliyi öldürürken, yüzlerce evi yıkarak 25 binden fazla Filistinli tehcir etmişti. İşgal güçleri, 7 Ekim 2023'ten beri ise Batı Şeria genelinde toplam 910 Filistinliyi öldürüp, 7 bin Filistinliyi yaralamıştı. Bu süreçte 14 bin 300 Filistinliyi de tutuklamıştı.