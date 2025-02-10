İsrail Suriye'de Hamas'ı vurduğunu iddia etti

Soykırımcı İsrail, Suriye'nin güneyine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada Hamas'ın silah deposunun vurulduğu iddia edildi.
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyine saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail, Deir Ali bölgesinde Hamas'ın silah deposunu vurduklarını iddia etti.
İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bağlı savaş uçakları, başkent Şam'ın güneyinde yer alan bir Hamas silah deposuna saldırdı.
Ordu, buradaki silahların "IDF'ye yönelik saldırılarda kullanılacağını" ileri sürdü.
Hamas'tan açıklama gelmedi
Hamas'ın İran'ın yönlendirmesiyle Suriye topraklarında "terör" faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen İsrail ordusu açıklamasında, "IDF, Hamas'ın tüm cephelerdeki yeteneklerini ortadan kaldırmaya devam edecektir." denildi.
Konuyla alakalı Hamas'tan ve Suriye'den açıklama gelmedi.