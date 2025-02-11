İşgalin kapısına balyoz: İsrail gasp için fırsat kolluyor

İsrail'de aşırı sağcı koalisyon hükümetinin göreve gelmesiyle Batı Şeria'ya yönelik başlayan ve 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu sonrası Gazze'nin yakıp yıkılmasına paralel olarak zirveye çıkan baskı, Gazze ateşkesi sonrası hızını kesmeden devam ediyor. Doğu Kudüs yakınlarındaki Beyt İcza Mahallesi’ndeki evleri 1979 yılından bu yana gasp ve işgal eden İsrail güçleri, bu kez mahallede evini koruyan ve satmayı reddeden Garip ailesinin yaşlı üyesinin hastaneye gidişini engelledi. 27 Ekim 2023’te Yeni Şafak’ın “İşgalin fotoğrafı” başlığıyla gündeme getirdiği ailenin reisi Sabri Saadat Garip, kanser hastası annesini hastaneye götürebilmek için işgalcilerin kapalı tuttuğu elektrikli demir kapıyı balyozla kırarak annesini ambulansla hastanaye gönderdi. Kendisi ise işgalcilerin evine el koymaları ihtimaline karşı evde kaldı.





YAŞLI KADINA İZİN VERMEDİLER

Doğu Kudüs'ün Biddu bölgesindeki Beyt İcza Mahallesi’nde yaşayan Garip ailesinin evi, Yahudi yerleşimciler tarafından çevrelenerek adeta kuşatma altına alındı. İşgal güçleri evin çevresine çitler çekip, kameralar yerleştirirken, kapısına da elektrikli demir kapı inşa etti. Giriş çıkışlar yalnızca İsrail askerlerinin keyfine göre gerçekleşen evin bulunduğu bölge adeta açık hava hapishanesine dönüştü. Yaşadıkları zorluklara ilişkin Yeni Şafak'a bilgi veren aile reisi Sabri Saadat Garip, annesinin fenalaşması üzerine hastaneye götürmek istediğini ancak İsrail askerlerinin kilit vurdukları evlerinin kapısını açmayarak kendilerini engellediğini, bu durum üzerine elektrikli kapıyı demir balyozla kırarak annesini hastaneye göndermek zorunda kaldığını söyledi. Garip, istilacı Yahudilerin evi boş görerek el koymaya kalkışmaması için annesine hastaneye kadar refak edemediğini kaydetti.





"ANNEMİN ÖLÜMÜNÜ BEKLEYEMEZDİM"

Sabri Saadat Garip, “Annem 10 yıldır kanser hastalığıyla savaşıyor. Birkaç gün önce işgal ordusu kapıyı açmamak üzere kapattı ve bu süreçte annem fenalaştı. Onun felç geçirdiğini düşündüm. Kızılhaç ve İsrail güçlerini arayarak kapıyı açmalarını istedim fakat hiçbir sonuç alamadım” dedi. Annesinin öleceğini beklemektense harekete geçmek istediğini söyleyen Garip, “İçeri giremeyince ben de balyozla kapıyı kırdım. Ambulans annemi alıp hastaneye götürdü. Biraz daha geç kalsaydık onu kaybedebilirdik” dedi.





ANNESİ HASTANEDEYKEN EVDE NÖBET TUTTU

Annesinin hastaneye giderek kurtulduğunu ifade eden Garip, “Ama ben evden ayrılamadım. Buradan çıkarsam, Yahudi işgalciler evime baskın düzenleyebilir” şeklinde konuştu. Garip, kapıyı kırdıktan sonra İsrail güçlerini arayarak “Bana ne yaparsanız yapın, öylece oturup annemin ölümünü bekleyemezdim” dediğini aktardı. Evin kapısının günlerdir İsrail işgal askerleri tarafından açılmadığını söyleyen Garip, “Bunun olacağını biliyordum. Bu yüzden yıllardır evimde nöbet tutuyordum. Şimdi annemi hastaneye çıkardım ancak yine giriş ve çıkışlar yasaklandı” diye anlattı.





"SONUMUZ OLSA DA TEHCİRİ KABUL ETMEYİZ"

Tehciri asla kabul etmeyeceğini belirten Garip, şöyle konuştu: “Evimi terk etmem karşılığında istediğim ülkeye göç edebileceğimi söyleyip, kendilerince cazip fırsatlar sunuyorlar ama ben bu evi İsrail işgaline bir diken olarak görüyorum. Ayrılmamak sonumuz anlamına gelse de burada kalacağım. Evimizi onlara bırakmayacağım. Ne zaman Filistin topraklarında bir olay yaşansa Yahudi işgalciler ve askerler bizim evimize saldırıyor. ‘Araplara ölüm’ gibi ırkçı sloganlar atıyorlar. Erkek kardeşlerim ve annem defalarca tutuklandı, kız kardeşim yaralandı. Onlar da artık evime gelemiyor. İşgal güçleri o anki ruh hallerine göre kapıyı ya açıyor ya açmıyor. Şu anda ise bizi buradan sürgün etmek istiyorlar. Tıpkı Gazze halkına yaptıkları gibi.”



