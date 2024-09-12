Katil İsrail'in Gazze'nin kuzey ve güneyine saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El Bureyc kampının kuzeyindeki hava saldırılarında da çok sayıda ev yerle bir oldu. Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir ev savaş uçağı ile vurulurken Sabra Mahallesi'ndeki evler de topçu saldırısının hedefi oldu.