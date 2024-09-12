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Katil İsrail'in Gazze'nin kuzey ve güneyine saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı ile Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli yaralandı.

09:59 - 12/09/2024 Perşembe
AA
Katil İsrail saldırılarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)
Katil İsrail saldırılarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre,
Katil İsrail güçlerinin, Cebaliya kampının El Fahura bölgesinde Sıyam ailesine ait bir evi vurması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralananlar, kamptaki Kemal Advan Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki
Zeytun Mahallesi'ndeki Kaşko Caddesi'ne düzenlediği saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi
, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El Bureyc kampının kuzeyindeki hava saldırılarında da çok sayıda ev yerle bir oldu. Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir ev savaş uçağı ile vurulurken Sabra Mahallesi'ndeki evler de topçu saldırısının hedefi oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 84 Filistinli öldü, 95 bin 29 kişi yaralandı.

#Gazze
#İsrail
#Filistin
#Cebaliya
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