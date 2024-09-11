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Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da baskın düzenledi: Tubas'taki Türk Hastanesi'ni kuşattılar

Tubas Valisi Ahmed el-Esat, katil İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas'ta sokağa çıkma yasağı uyguladığını ve kentteki tek hastaneyi de kuşattığını söyledi.

12:12 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:12 - 11/09/2024 Çarşamba
AA
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Tubas Valisi Ahmed el-Esat, bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.


Vali Esat,
"İşgalci İsrail güçleri Tubas'ı her yerden kuşattı, birçok mahalleye ve çevredeki Tamun beldesine takviye birlikler gönderdi"
dedi.

İsrail güçlerinin birçok binanın çatısına keskin nişancıları konuşlandırdığını belirten Esat, işgal güçlerinin sokağa çıkma yasağı uyguladığı kentteki evlerde de arama yaptığını aktardı.


Tubas Valisi, İsrail ordusunun gece saatlerinde kente düzenlediği bombalı saldırıda 5 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını hatırlattı.


Soykırımcı Tubas-Türk Hastanesi'ni kuşattı

Esat,
"İsrail ordusu kentteki Tubas-Türk Hastanesini kuşattı, bu sağlık ekiplerinin hareketini engelleyen apaçık bir ihlaldir"
ifadesini kullandı.

İsrail ordusunnu Tubas kentine düzenlediği saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.


Görgü tanıkları, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Tubas kenti ve yakındaki Tammun beldesine baskın düzenlediğini söylemişti.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 699 Filistinli hayatını kaybetti.



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