Katil İsrail'in son saldırılarında 73 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail, Gazze'de saldırılarına ara vermiyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği son saldırılarda 73 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Kızılayı'ndan sağlık görevlileri, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze şehrinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde Ferhat ailesinin evini hedef alması sonucu aynı aileden 9 kişinin katledildiği belirttildi.
Sağlık görevlileri, saldırıda yaşamını yitirenlerin evin enkazından çıkarılarak Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi.
Gazze Şeridi'nin orta kesimdeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda ise İsrail savaş uçağının El-Halidi ailesine ait evi hava saldırısıyla hedef alması sonucu biri çocuk dört kişi öldü.
İsrail güçleri dün sabahtan bu yana Gazze'de 57 Filistinliyi katletti
Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İsrail'in bu saldırılarında çok sayıda kişi de yaralandı.