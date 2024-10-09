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Katil İsrail'in son saldırılarında 73 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in son saldırılarında 73 Filistinli hayatını kaybetti

07:379/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
AA
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Katil İsrail, Gazze'ye saldırlarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'ye saldırlarını sürdürüyor.

Katil İsrail, Gazze'de saldırılarına ara vermiyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği son saldırılarda 73 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Kızılayı'ndan sağlık görevlileri, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze şehrinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde Ferhat ailesinin evini hedef alması sonucu aynı aileden 9 kişinin katledildiği belirttildi.

Sağlık görevlileri, saldırıda yaşamını yitirenlerin evin enkazından çıkarılarak Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi.

İsrail ordusuna ait bir uçağın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Cemel ailesinin evini bombalaması sonucu da biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Sağlık görevlileri, saldırıda ölen 3 kişinin cenazesinin yanı sıra yaralıları evin enkazından çıkararak kamptaki El-Avde Hastanesi'ne kaldırdı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimdeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda ise İsrail savaş uçağının El-Halidi ailesine ait evi hava saldırısıyla hedef alması sonucu biri çocuk dört kişi öldü.

İsrail güçleri dün sabahtan bu yana Gazze'de 57 Filistinliyi katletti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Basal'ın açıklamasına göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği 6 hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze ilinde ise İsrail ordusunun düzenlediği 2 saldırıda 2 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta da İsrail'in çok sayıda hava saldırısında 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in bu saldırılarında çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ise İsrail'in saldırılarında öldürülen 11 kişinin cesedine ulaşıldı.

#Gazze
#En-Nusayrat Mülteci Kampı
#İsrail

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