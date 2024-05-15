Katil Netanyahu ABD'nin endişelerine rağmen Refah'a saldırmakta kararlı: Yapmamız gerekeni yapmak zorundayız

Netanyahu, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın bir dönem İsrail'e silah ambargosu uyguladığını ve ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ın "İsrail'in bağımsızlığını desteklemediğini" hatırlattı.
İsrail Başbakanı, uluslararası mahkemelerde kendisine açılan davalarla ilgili soruya ise, hedefin "kendisi değil İsrail devleti" olduğunu söyledi.
Netanyahu, süreç sonunda iki devletli bir çözümün ancak, "Hamas'ın dahil olmadığı bir sivil yönetim" ile ve genel güvenliğin "İsrail'e devredilmesiyle" mümkün olacağını savundu.