Katil Netanyahu ABD'nin endişelerine rağmen Refah'a saldırmakta kararlı: Yapmamız gerekeni yapmak zorundayız

Gazze'de katliamın durması için yürütülen ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı bildirildi. Gazeteci Yunus Paksoy, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin yüz yüze yapılan toplantıların bittiğini ve masada artık kimsenin kalmadığını söylediğini aktardı. Yaptığı bilgilendirme toplantısında müzakerelerin sanal ortamda da olsa sürmesi için çalıştıklarını söyleyen Kirby, "Biz hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi. İsrail'in Refah kentindeki saldırılarına da değinen Kirby, operasyonun büyük çaplı olmadığını ifade ederek, endişeyle takip ettiklerini söyledi.