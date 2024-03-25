Katil Netanyahu'dan yeni katliam sinyali

6 aydır Gazze'ye acımasızca saldıran işgalci İsrail, özellikle masum insanların olduğu bölgeleri hedef alarak toplu katliamlar yapıyor. Zararsız sivillere bomba yağdıran eli kanlı askerler, on binlerce kadın ve çocuğu katletti. Son olarak işgalcilerin saldırısına uğrayan Gazzeli bir ailenin yaşadıkları acı anlar kameraya yansıdı.