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Katil Netanyahu'dan yeni katliam sinyali

Katil Netanyahu, Refah'a saldırı planını hayata geçireceklerini söyledi. İsrail Başbakanı, bu bölgeye girmeden Hamas'a karşı kazanamayacaklarını iddia ediyor.

10:11 - 25/03/2024 Pazartesi
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Terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde yeni katliam sinyali verdi.


Netanyahu, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini söyledi.


İsrail Hükümeti Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu, Yahudilik inancına göre kutsal Purim Bayramı münasebetiyle bir polis karakolunu ziyaret etti.


Netanyahu, Tevrat inancına göre Yahudilerin Purim Bayramı'nda yendiği İran Kralı Ahaşveroş’un veziri Haman'a gönderme yaparak, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki Yahya Sinvar'ı ortadan kaldıracaklarını söyledi.


"Refah'a gireceğiz ve kesin zafere ulaşacağız"


Başbakan Netanyahu, modern İran'ın Yahudilerin devletini yok etmeye çalıştığını iddia etti.


Uluslararası kamuoyunun itirazlarına rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah'a beklenen saldırı konusuna da değinen Başbakan Netanyahu, "Refah'a gireceğiz ve kesin zafere ulaşacağız." dedi.




#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Gazze
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