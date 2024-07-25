Katili ayakta alkışladılar

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nce hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi’ne seslendi. Geniş güvenlik önlemleri altında konuşan Netanyahu, 39 binden fazla insanın İsrail ordusunca katledildiği Gazze’deki katliama güzelleme yaptı, Refah’ta hiç sivil öldürülmediğini iddia etti. “Tam zafer” hedeflediklerini ve Gazze’yi “radikallikten arındıracakları” sözünü veren terör devleti başbakanı, “Biz tüm cephelerde kendimizi müdafaa ederken, ABD’lilerin arkamızda olduğunu biliyoruz. Bunun için size teşekkür ediyorum” diye konuştu. Netanyahu, kendisini protesto eden ABD’liler için de “kullanışlı aptallar” dedi. Netanyahu’nun yaklaşık bir saat süren konuşması, Kongre’deki çoğu Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerince 50’den fazla kez ayakta alkışlandı. Az sayıdaki Senato üyesi ise Netanyahu ve İsrail’i kınayan dövizler taşıdı.