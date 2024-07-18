Katiller birbirine girdi

Terör devleti İsrail ile Hamas arasında, Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğuyla devam eden ateşkes ve esir takası müzakereleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önceki uzlaşı taslağında olmayan şartları dayatması yüzünden çıkmaza girdi. Son dönemde, tank dahil silah sıkıntısı çekmeye başlayan ve 9 ay süren saldırılara rağmen hedefine ulaşamayan İsrail ordusu ise Netanyahu'dan ateşkesi kabul etmesini istiyor. Ordu ve güvenlik yetkilileri Netanyahu'nun kişisel hırsları nedeniyle süreci yokuşa sürdüğünü söylerken, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Netanyahu'dan ordu ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle özür dilemesini istedi.

HALEVİ ÖZÜR İSTEDİ

İsrail Başbakanı, pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze'de 9 aydır soykırım uygulayan ordu güçlerini Hamas'ı esir takasına razı olmak zorunda bırakmaya yetecek bir askeri baskı kuramamakla suçlamıştı. İsrail Kanal 12'nin verdiği bilgiye göre, bu açıklama üzerine başbakanlık ofisini ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, orduya yönelik suçlayıcı açıklamaları nedeniyle Netanyahu'dan özür dilemesini istedi. Netanyahu ise özür dilemeyi reddederek suçlamalarının arkasında durduğunu ifade etti.

İMKANSIZ ŞARTLAR İSTİYOR

İsrail medyasına konuşan üst düzey ordu yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Netanyahu ateşkes görüşmelerine "İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Natasarim Hattı ile güneyindeki Philedelphia Hattı'nda kalmasını" şart koştu. Bu şartların hedefinin Hamas'a bağlı silahlı unsurların hareketliliğini kısıtlama olduğunu belirten yetkililer, Netanyahu'yu meseleyi yokuşa sürmekle suçladı. Güvenlik yetkilileri, Netanyahu'nun "Sırf kişisel hırsları yüzünden" müzakerelere takoz koyduğunu kaydetti.

MÜZAKERE HEYETİNDEN BAKANLARA TEPKİ

İsrail'deki aşırı sağcı ırkçı koalisyona yalnızca ordudan değil Mısır ve Katar'da müzakereleri yürüten heyet üyelerinden de tepki geliyor. İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesine konuşan heyet yetkilileri, "Ne zaman müzakerelerde bir ilerleyiş kaydedilse, bir bakan çıkıp koalisyondan çekilmekle tehdit ederek hükümeti etkiliyor" Maliye Bakanı Bazalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'i hedef aldı. Son olarak, Yahudi yerleşimlerinden sorumlu Ulusal Misyon Bakanı Orit Struck da ateşkesin kabul edilmesi halinde hükümetten çekilme tehdidini savurarak, "Netanyahu zaten bunu çok iyi biliyor" demişti.

TANK EKSİKLİĞİ YAŞIYORLAR

Haaretz gazetesine önceki gün bilgi veren üst düzey ordu yetkilileri de İsrail ordusunun Gazze'deki saldırıları sürdürmek için yeterli tank gücünden yoksun olduğunu belirtti. El-Cezire'ye konuşan askeri uzmanlar ise Filistinli direniş gruplarının Gazze'de 9 aydır süren çatışmalarda 682 askerini kaybeden İsrail ordusuna ait en az 1600 zırhlı aracı imha ettiği ya da kullanılamaz hale getirdiğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU’NU REDDETTİLER

İsrail yönetiminde bir tartışma da İsrail Meclisi’nin (Knesset) dün 7 Ekim olaylarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması teklifini reddetmesiyle yaşandı. Dün yapılan oylamada, komisyon kurulması teklifi 51 "evet" oyuna karşı 53 "hayır" oyuyla reddedildi. Teklifi sunan eski bakan Orit Farkash-Hacohen, "Bunlar, sorumluluk almayı, hatalardan öğrenip ders almayı bilmiyorlar, dolayısıyla lider olmayı hak etmiyorlar" diyerek sonuca tepki gösterdi. Teklifin reddedilmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz, X sosyal medya platformu üzerinden tartıştı. Gantz, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Kara savaşına girmekten korkuyordun, Han Yunus'a girmekte geciktin ve Refah kentine girmek konusunda da tereddüt ettin. Resmi Araştırma Komisyonu önünde tanıklıklar ve protokoller dinlendiğinde her şey ortaya çıkacak. Komisyonda Refah ve Han Yunus'a girmekte neden geciktin? Neden korktun, geciktin ve tereddüt yaşadın?” Netanyahu, sosyal medya hesabından "Benny Gantz'dan tekrar yalan haberler" şeklinde cevap verdi.







