Katliam sırası Beyt Hanun'da

İşgalci İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesi için tahliye emri verdi. Beyt Hanun, savaşın ilk haftalarında yoğun bombardıman altında kalmıştı. Birlemiş Milletler Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), tahliye emirleri nedeniyle insanların tükenmiş durumda olduğunu belirterek “Gazze'deki aileler, neredeyse her gün yeni tahliye emirleri yayınlandığı için yerinden edilmeyle karşı karşıya kalıyor. Birçok kez yer değiştirmek zorunda kalan ve sürekli bombardıman tehdidi altında olan insanlar tükenmiş durumda. Hiçbir yer güvenli değil. Gazze'nin derhal ateşkese ihtiyacı var” değerlendirmesini yaptı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 677'ye, yaralı sayısının da 91 bin 645'e yükseldiği kaydedildi.