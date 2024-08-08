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Dünya

Katliam sırası Beyt Hanun'da

Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun için tahliye kararı verdi. UNRWA'dan yapılan açıklamada, sürekli yer değiştiren, saldırı ve bombardıman altında kalan insanların tükenmiş durumda olduğuna dikkat çekildi. Batı Şeria'nın Cenin kentine de saldıran işgalci ordu, 2 günde 14 Filistinliyi katletti.

04:00 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 04:33 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İşgalci İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesi için tahliye emri verdi. Beyt Hanun, savaşın ilk haftalarında yoğun bombardıman altında kalmıştı. Birlemiş Milletler Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), tahliye emirleri nedeniyle insanların tükenmiş durumda olduğunu belirterek “Gazze'deki aileler, neredeyse her gün yeni tahliye emirleri yayınlandığı için yerinden edilmeyle karşı karşıya kalıyor. Birçok kez yer değiştirmek zorunda kalan ve sürekli bombardıman tehdidi altında olan insanlar tükenmiş durumda. Hiçbir yer güvenli değil. Gazze'nin derhal ateşkese ihtiyacı var” değerlendirmesini yaptı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 677'ye, yaralı sayısının da 91 bin 645'e yükseldiği kaydedildi.


#Gazze
#Beyt Hanun
#İsrail
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