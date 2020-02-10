Katliam yapan asker öldürüldü

Tayland’da cumartesi günü kışla komutanı ve bir kadını öldürdükten sonra çaldığı silahlar ve bir askeri araçla terör estiren Jakrapanth Thomma’nın, 17 saatten fazla saklandığı alışveriş merkezinde güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi. Ulusal Emniyet Müdürü Chakthip Chaijinda, yaptığı açıklamada, askerin öldürüldüğünü doğruladı. Başbakan Prayut Çan-o-ça ise, Thomma’nın gerçekleştirdiği saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını bildirdi. Thomma, cumartesi günü yerel saatle 15.00 sularında kışla komutanı ve bir kadını öldürmüş, ardından yanına aldığı silah ve mühimmatla birlikten ayrılarak yakındaki alışveriş merkezine gitmiş ve sivillere ateş açmaya başlamıştı.