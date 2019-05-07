Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Katliama Eurovizyon perdesi
ORTADOĞU

Ateşkes kararının ardından ses yarışması çıktı

Katliama Eurovizyon perdesi

Gazze’de dün sağlanan ateşkesin ardında Tel-Aviv’de düzenlenen Eurovizyon yarışması olduğu ortaya çıktı. İsrail, Tel-Aviv’de düzenlenecek ses yarışmasının saldırılardan etkilenmemesi amacıyla göstermelik bir ateşkesi yürürlüğe soktu. Eurovizyon provaları Pazar günü Tel-Aviv’de başlamıştı. Filisitinli gruplar önceki gün İsrail’in devam eden saldırıları karşısında Tel-Aviv’i hedef alacaklarını açıklamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail’in şehit ettiği 25 Filistinliden biri de 14 aylık Saba Mahmud Ebu Arar’dı.
İsrail’in şehit ettiği 25 Filistinliden biri de 14 aylık Saba Mahmud Ebu Arar’dı.

İsrail’in hafta sonu 25 Filistinlinin şehit olmasına ve 18 binanın yıkılmasına sebep olan Gazze’ye yönelik katliamını “ateşkes” kararıyla durdurmasının ardında, Tel-Aviv kentinde düzenlenecek 64. Eurovizyon Şarkı Yarışması olduğu ortaya çıktı.

Önceki gün provaları başlayan ve finali 18 Mayıs’ta yapıalcak yarışma için 46 ülkeden yüzlerce ülke temsilcisinin Tel-Aviv’e geldiği, yine 5 binden fazla yabancı gazetenin de yarışmayı takip etmek için kayıt yaptırdığı ortaya çıktı.

İsrail’in, Gazze’de ateşkes kararı almasının ardındaki gerçek sebebin de Tel-Aviv’de Eurovizyon provalarının başlaması ve Avrupa’nın farklı şehirlerinden binlerce kişinin de Eurovizyon’u takip etmek için gelmeyi sürdürmesi olduğu belirtiliyor.

YARIŞMA ÖNCESİ GÖSTERMELİK ATEŞKES

Gazze’de ilan edilen ateşkes de yarışma süresince bir çatışma yaşanmaması ve ülkede bulunan yabancı medya temsilcilerinin dikkatini çekmeme adına atılan bir adım olduğu değerlendirildi. Bu yıl 300 milyondan fazla kişinin izlemesi beklenen yarışma, Avustralya, Çin ve ABD’den naklen yayınlanacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, “ateşkes kararından” hemen sonra yaptığı kısa açıklamada, “Gazze’ye yönelik operasyon tamamlandmadı, sadece sabır ve muhakeme gerekiyor” sözleriyle, ateşkesin geçici olduğunu dolaylı yoldan ilan etmiş oldu. Filsitinli gruplar, İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamları sonrası, önceki gece Tel-Aviv’i de vurma tehdidinde bulunmuştu. Netanyahu’nun ateşkes kararında bu tehdidin etkili olduğu değerlendiriliyor.

BOYKOT GÜNDEME GELECEK Mİ?

İsrail’in katliamlarınada Eurovizyon’u paravan olarak kullanması karşısında Avrupa Yayın Birliği’nin ve katılımcı ülkelerin ne gibi bir tepki göstereceği de merak ediliyor. Eurovision Şarkı Yarışmasını geçen yıl kazanan İsrail’e karşı dünya kamuoyunda boykot çağrıları yükselmişti.

REKLAM

Savaş çığırtkanlığı

Öte yandan İsrail hükümeti içinde ve ana muhalefette Gazze’ye yönelik saldırıların devam etmesi hatta işgalin düşünülmesine ilişkin görüşler dikkat çekiyor. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ordu radyosuna yaptığı açıklamada, “Gazze’yi işgal etmeliyiz, Hamas’tan kurtulmalıyız” ifadelerini kullandı. Yine Ana Muhalfet lideri ve eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz da, “ateşkes kararını” eleştirerek, “caydırıcılığın kaybedilmesi ve Hamas’a teslim kararı” olarak değerlendirdi. Birleşik Sağ Partisi milletvekili Bezalel Smotrich daha da ileri giderek, “Gazze’deki çatışma 700 teröristin öldürülmesi (İsrail’e atılan her roket için bir) ve Hamas’a büyük çaplı fiziksel hasar verilerek son bulmalıydı” skandal ifadelerini kullandı.

  • Hamas yöneticisine suikast
  • İsrail savaş uçakları önceki gün Filistin direniş örgütü Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Hamid Ahmed Abed Kudri’yi doğrudan hedef alarak öldürdü. İsrail ordusu, saldırı anının görüntülerini sosyal medyadan yayınladı. Görüntülerde hareket halindeki bir aracın füzeyle vurulduğu ve aracın alev topuna dönüştüğü gözleniyor. Hamid Ahmed Abed Kudri, İran fonlarını Hamas’a aktarmakla suçlanıyordu.

İşgalci İsrail Gazze'deki bir binayı vurma anını paylaştı
OYNAT 00:33
İşgalci İsrail Gazze'deki bir binayı vurma anını paylaştı
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek bölgeye başlattığı hava saldırıları devam etti. İsrail Askeri Güçleri Gazze'deki bir binayı vurma anını paylaştı.

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminin merak edilenleri.
ABDnin silahlarıTürk askerine çevrildi

ABD'nin silahları
Türk askerine çevrildi

Türk askerine ABD-İsrail yapımı silahlarla saldırıyorlar.
Talep patladı

Talep patladı

Sivas'ta dünyaca ünlü filmden esinlenilerek yapıldı.
Esed mutabakatı hiçe saydı

Esed mutabakatı hiçe saydı

​İki stratejik bölge rejim güçleri tarafından ele geçirildi.
Çözüm süreci<br>diye bir şey yok

Çözüm süreci
diye bir şey yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar.
Vekalet edecek

Vekalet edecek

İBB Başkan Vekilliğine Vali Yerlikaya görevlendirildi.
Patlatma<br>testine girecek

Patlatma
testine girecek

​Yüzde 100'e yakın yerli imkanlarla geliştirildi.

'Can suyu' oldular

'Can suyu' oldular

​Üç arkadaş 'susuz tarıma' karşı çözüm üretti.
2 Haziran yerine <br>neden 23 Haziran

2 Haziran yerine
neden 23 Haziran

​İstanbul seçimlerinin iptal olmasının ardından dikkat çeken tarih.
İrade gasbını görmezden gelemeyiz

İrade gasbını görmezden gelemeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın iptal kararını yorumladı.
S-400 eğitimi başlıyor

S-400 eğitimi başlıyor

​Türk askerleri eğitim için Rusya'ya gidecek.
Bir kavanoz<br>bal verip aldılar

Bir kavanoz
bal verip aldılar

Rus yapımı 1984 model aracı görenler inanamıyor.
Arakanlıların ümidi<br>Türk Sahra Hastanesi

Arakanlıların ümidi
Türk Sahra Hastanesi

Hastaların başka ülkelerde tedavisine izin verilmiyor.
Diyarbakır'da PKK'ya darbe: <br>3 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da PKK'ya darbe:
3 sığınak imha edildi

​Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde operasyon sürüyor.
Dev takip

Dev takip

Premier Lig devi Abdülkadir ve Yusuf'u izledi.
İstanbul’da yeniden seçim

İstanbul’da yeniden seçim

YSK, İstanbul seçimlerinin iptaline karar verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.