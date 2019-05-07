Katliama Eurovizyon perdesi

İsrail’in şehit ettiği 25 Filistinliden biri de 14 aylık Saba Mahmud Ebu Arar’dı.

İsrail’in hafta sonu 25 Filistinlinin şehit olmasına ve 18 binanın yıkılmasına sebep olan Gazze’ye yönelik katliamını “ateşkes” kararıyla durdurmasının ardında, Tel-Aviv kentinde düzenlenecek 64. Eurovizyon Şarkı Yarışması olduğu ortaya çıktı.

Önceki gün provaları başlayan ve finali 18 Mayıs’ta yapıalcak yarışma için 46 ülkeden yüzlerce ülke temsilcisinin Tel-Aviv’e geldiği, yine 5 binden fazla yabancı gazetenin de yarışmayı takip etmek için kayıt yaptırdığı ortaya çıktı.

İsrail’in, Gazze’de ateşkes kararı almasının ardındaki gerçek sebebin de Tel-Aviv’de Eurovizyon provalarının başlaması ve Avrupa’nın farklı şehirlerinden binlerce kişinin de Eurovizyon’u takip etmek için gelmeyi sürdürmesi olduğu belirtiliyor.

YARIŞMA ÖNCESİ GÖSTERMELİK ATEŞKES

Gazze’de ilan edilen ateşkes de yarışma süresince bir çatışma yaşanmaması ve ülkede bulunan yabancı medya temsilcilerinin dikkatini çekmeme adına atılan bir adım olduğu değerlendirildi. Bu yıl 300 milyondan fazla kişinin izlemesi beklenen yarışma, Avustralya, Çin ve ABD’den naklen yayınlanacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, “ateşkes kararından” hemen sonra yaptığı kısa açıklamada, “Gazze’ye yönelik operasyon tamamlandmadı, sadece sabır ve muhakeme gerekiyor” sözleriyle, ateşkesin geçici olduğunu dolaylı yoldan ilan etmiş oldu. Filsitinli gruplar, İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamları sonrası, önceki gece Tel-Aviv’i de vurma tehdidinde bulunmuştu. Netanyahu’nun ateşkes kararında bu tehdidin etkili olduğu değerlendiriliyor.

BOYKOT GÜNDEME GELECEK Mİ?

İsrail’in katliamlarınada Eurovizyon’u paravan olarak kullanması karşısında Avrupa Yayın Birliği’nin ve katılımcı ülkelerin ne gibi bir tepki göstereceği de merak ediliyor. Eurovision Şarkı Yarışmasını geçen yıl kazanan İsrail’e karşı dünya kamuoyunda boykot çağrıları yükselmişti.

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Savaş çığırtkanlığı

Öte yandan İsrail hükümeti içinde ve ana muhalefette Gazze’ye yönelik saldırıların devam etmesi hatta işgalin düşünülmesine ilişkin görüşler dikkat çekiyor. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ordu radyosuna yaptığı açıklamada, “Gazze’yi işgal etmeliyiz, Hamas’tan kurtulmalıyız” ifadelerini kullandı. Yine Ana Muhalfet lideri ve eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz da, “ateşkes kararını” eleştirerek, “caydırıcılığın kaybedilmesi ve Hamas’a teslim kararı” olarak değerlendirdi. Birleşik Sağ Partisi milletvekili Bezalel Smotrich daha da ileri giderek, “Gazze’deki çatışma 700 teröristin öldürülmesi (İsrail’e atılan her roket için bir) ve Hamas’a büyük çaplı fiziksel hasar verilerek son bulmalıydı” skandal ifadelerini kullandı.

Hamas yöneticisine suikast

İsrail savaş uçakları önceki gün Filistin direniş örgütü Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Hamid Ahmed Abed Kudri’yi doğrudan hedef alarak öldürdü. İsrail ordusu, saldırı anının görüntülerini sosyal medyadan yayınladı. Görüntülerde hareket halindeki bir aracın füzeyle vurulduğu ve aracın alev topuna dönüştüğü gözleniyor. Hamid Ahmed Abed Kudri, İran fonlarını Hamas’a aktarmakla suçlanıyordu.