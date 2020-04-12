Katliamdan bir gün önce izinden geldi: 5 bavul konsolosluk binasına getirildi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katillerinin arasında yer aldığı 20 şüpheliye yönelik hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Mısırlı eski siyasetçi Ayman Nour, gazeteci Turan Kışlakçı’nın da aralarında bulunduğu 54 ismin tanık ve bilgi alma amacıyla ifadesine başvuruldu. Özellikle konsolosluk çalışanlarının ifadesine göre Kaşıkçı’nın konsolosluğa girdiği andan itibaren, konsoloslukta olağanüstü bir hareketlilik oluştu. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi’nin cinayetten 3 hafta önce yıllık izne çıktığı, cinayetten bir gün önceye kadar şehir dışında olduğu ortaya çıktı.

5 BAVUL İÇERİYE SOKULDU

İddianamede bulunamayan Kaşıkçı’nın cesedi ile ilgili değerlendirmelere dikkat çekildi. 2 Ekim 2018 15.02 sıralarında 2 araç konsolosluktan çıkış yaptı. İkinci araç olan 34 CC 1865 plakalı araç 15.07 sularında konsolosluk rezidansına geldi ve şüpheli Abdulaziz Mutreb inerek konutun içerisine girdi. Araç rezidansın garajına çekildi. 2 şüpheli daha araçtan inerek, araç içerisinden çıkan bavulları konutun içine taşıdı. Bavullar toplamda 3 ayrı kişi tarafından farklı zaman aralıklarında taşındı. Kamera kayıtlarına göre kaç bavul olduğu tam anlaşılamasa da soruşturma birimleri 5 adet bavul olduğu değerlendirmesinde bulundu.

BU ARACA DOKUNMAYIN

Başkonsolosun şoförü Emrulah Ö. cesedin konsolosluk binasından çıkarıldığı ihtimali olan araçla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Emrullah Ö. ifadesinde şunları söyledi: “Konsolosluk rezidansının garajında bulunan 34 CC 1865 plakalı aracı 4 Ekim 2018’de konsolosluk girişine bıraktık. Bu araca daha önce başkonsolos kesinlikle dokunmamamızı söyledi. Biz de dokunmadık. Bu aracı cinayet günü olan 2 Ekim 2018 Salı günü ne ben ne de diğer şoför arkadaş rezidansa getirmemiştik.”

'OLDUKÇA TELAŞLILARDI’

İddianamede Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda çalışan isimlerden bir tanesi olan Aziz D, 20 yıldır konsoloslukta çalıştığını belirterek, “Şoför olarak kayıtlıyım ancak 15 yıldır medya bölümünde asistan olarak çalışıyorum. 2 Ekim 2018 günü medya biriminde çalışan Ahmet Al Muzaini ve Turki El Musallem oldukça telaşlılardı. Saat 13.00 sularında Al Muzaini bana, ‘Çık, git, dolaş, erken eve git’ dedi. Direkt olarak söylemese de beni göndermek istediler. 15 şüpheliyi o gün görmedim. Konsolosluktaki kameralar o gün çalışıyordu” dedi.

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'18 YILDIR BÖYLE BİR TALİMAT GÖRMEDİM'

Bir diğer çalışan Salih B. ise konsoloslukta tercümanlık yaptığını, Kaşıkçı ile bir Suudi vatandaşın selamlaşması üzerine, kendisini de selamlaştığını aktardı. Salih B. ifadesinde, “1 Ekim tarihinde bize, konsolosluk binasında toplantı olduğunu ve yukarı katlara kesinlikle çıkılmaması talimatı verildi. 18 yıldır konsolosluktayım böyle bir talimat verildiğini daha önce hatırlamıyorum. Arkadaşlar arasında müfettişlerin geleceği şeklinde duyumlar vardı. 15 şüpheliyi görmedim” ifadelerini kullandı.

FİLİPİNLİ HİZMETÇİLERE TADİLAT VAR DENDİ

Tanıklardan başkonsolosun evinde aşçı yardımcısı olarak görev yapan Mehtap S. İse olay tarihinde ABD’de olduğunu ancak evde çalışan Filipinli hizmetçilere 1 Ekim gecesi, ‘evde tadilat olacak’ şeklinde mesaj atılarak, ertesi gün işe gelmemelerinin istendiğini aktardı. Kendisinin 15 Ekim’de işe başladığını ancak evde herhangi bir tadilat yapılmadığını ifade etti.