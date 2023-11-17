Katliamın gölgesinde 6. cuma: Katil İsrail yine terör estirdi!

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın kapılarında İsrail polisinin cuma namazına gitmek isteyen Müslümanlara kısıtlamaları devam ediyor.
Saldırıların gölgesinde 6. cuma namazının kılınacağı Mescid-i Aksa çevresinde ezanla birlikte İsrail zulmü başladı.
Elinde seccadeleriyle gelen Müslümanların üzerine gaz bombası atıldı.
İsrail polisi, yayın yapmaya çalışan gazetecilere de sert müdahalede bulundu.
Basın mensuplarına saldırı
İsrail polisi, gazetecilere fiziki müdahalede bulunduktan sonra silahının dipçiği ile TRT Haber kamerasını kırdı.
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