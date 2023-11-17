|
Dünya

Katliamın gölgesinde 6. cuma: Katil İsrail yine terör estirdi!

Eli kanlı İsrail polisi, Mescid-i Aksa çevresinde cuma namazı kılmak isteyenlere gaz bombalarıyla saldırdı. Yayın yapmaya çalışan gazetecilere de sert müdahalede bulundu.

12:58 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın kapılarında İsrail polisinin cuma namazına gitmek isteyen Müslümanlara kısıtlamaları devam ediyor.

Saldırıların gölgesinde 6. cuma namazının kılınacağı Mescid-i Aksa çevresinde ezanla birlikte İsrail zulmü başladı.

Elinde seccadeleriyle gelen Müslümanların üzerine gaz bombası atıldı.

İsrail polisi, yayın yapmaya çalışan gazetecilere de sert müdahalede bulundu.

Basın mensuplarına saldırı

İsrail polisi, gazetecilere fiziki müdahalede bulunduktan sonra silahının dipçiği ile TRT Haber kamerasını kırdı.

Ayrıntılar geliyor...

#Kudüs
#Mescid-i Aksa
#İsrail
#Cuma
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kaymakamlık sınavı 2023 tarihi belli oldu! 77 kaymakam alımı sınav giriş belgesi sorgulama