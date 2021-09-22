Kavgaya AB de karıştı: AUKUS krizi sonrası gerilim büyüyor

YASİR ERKUŞ

ABD’nin, Afganistan’dan çekilme sürecinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sırtını dönmesinin yankıları sürerken, Avustralya ve İngiltere’yle yaptığı AUKUS ittifakında Brüksel’i saf dışı bırakması ilişkileri kopma noktasına getirdi. Amerika’yı vefasızlıkla suçlayan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, “Müttefikler için temel ilke şeffaflık ve güvendir ama biz net bir şekilde sadakat eksikliği gözlemliyoruz’’ dedi. ABD Başkanı Jeo Biden’ın yönetime geldikten sonra “Amerika geri döndü” sözleriyle verdiği tarihi mesajı da eleştiren AB yetkilisi, bu sloganın altının doldurulamadığına işaret etti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise hayal kırıklığına uğradıklarını ve Fransa ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

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AMERİKA EVİNE DÖNDÜ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için New York’ta bulunan Michel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından imzalanan AUKUS anlaşmasına tepki gösterdi. Eski ABD Başkan Trump için, “AB’nin onun açısından yararlı bir müttefik olmadığı çok açıktı” ifadelerini kullanan Michel, Biden’a ise “Amerika geri döndü diyerek tarihi bir mesaj vermişti ama şu an sorguluyoruz. Amerika geri döndü ne demek? Ülkesine mi yoksa başka bir yere mi döndü bilmiyoruz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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AB FRANSA’NIN YANINDA

Josep Borrell de AUKUS anlaşmasının AB’nin Hint-Pasifik stratejisini açıkladığı güne denk gelmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi. “Bizim için hayal kırıklığına sebep oldu” diyen Borrell, Fransa ile açık bir dayanışma içinde olduklarını bildirdi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası açıklama yapan AB Yüksek Temsilcisi, Avustralyalı mevkidaşıyla daha önceden planlanan bir görüşme yaptığını aktararak, “AUKUS konusunda neden önceden istişare yapılmadığını sordum. Bu ittifakın, Fransa örneğinde olduğu gibi Pasifik’te güçlü bir varlığı olan Avrupalı ortakları dışarıda bırakmasından üzüntü duyduğumuzu ilettim” ifadelerini kullandı.

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