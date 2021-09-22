Dünya Kayıp ABDli sosyal medya fenomeni ölü bulundu
AMERİKA

Kayıp ABD’li sosyal medya fenomeni ölü bulundu

ABD’de karavanla nişanlısıyla çıktığı seyahatten sonra ortadan kaybolan sosyal medya fenomeni Gabby Petito’nun cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi İHA
Kayıp ABD’li sosyal medya fenomeni Gabby ölü bulundu
11 Eylül'deki kayıp ilanı sonrası her yerde aranan Gabrielle Petito'nun cansız bedeni ulusal parta bulundu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, Wyoming eyaletinde günler önce ortadan kaybolan ve "Gabby" olarak bilenen ünlü youtube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito’nun cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Teton County polisi tarafından yapılan açıklamada, ön soruşturmaya göre cansız bedeni ulusal parkta bulunan Gabby’nin cinayete kurban gittiği ifade edildi.

NİŞANLISIYLA KARAVAN TURUNA ÇIKMIŞTI

Gabby Petito, çalıştığı yerden ayrılmış ve 23 yaşındaki nişanlısıyla Brian Laundrie ile birlikte temmuz ayında bir karavan yolculuğuna çıkmıştı. Petito, nişanlısıyla seyahate çıktıktan sonra gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Petito’nun ailesinin 11 Eylül’de kayıp ihbarında bulunmasının ardından ABD genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı. Açılan davada şüpheli kişi olarak belirlenen Laundrie, polisle işbirliği yapmayı reddetmiş ve bir süre sonra ortadan kaybolmuştu.

NİŞANLISI TOKAT ATMIŞ

Laundrie ve Petito sosyal medya hesaplarında seyahatleri sırasında paylaştıkları video ve fotoğraflarda mutlu bir görüntü çizmişti. Ancak çift ağustos ayında, şiddet ihbarı üzerine Utah eyalet polisi tarafından trafikte çevrilmişti.

Polis vücut kamerasıyla kayıtlara geçen görüntülere göre, Petito nişanlısıyla tartışma yaşadığını söylemişti. Polis memuruyla konuşan Petito, ağlayarak psikolojik problemleri olduğunu ifade etmiş, tartışmadan sonra nişanlısına tokat attığını ancak ona zarar vermek istemediğini belirtmişti.

Sosyal medya fenomenlerine soruşturma
HAYAT
Sosyal medya fenomenlerine soruşturma

Sosyal medya fenomeni 'Pucca' 15 Temmuz'u anlatan 'Şafak Vakti' filmini hedef aldı
HAYAT
Sosyal medya fenomeni 'Pucca' 15 Temmuz'u anlatan 'Şafak Vakti' filmini hedef aldı

Abone Ol Google News
Kayseride soğuk duş

Kayseri'de soğuk duş

​Galatasaray, Süper Lig'deki galibiyet hasretini dört maça çıkardı.
İzlediği haberle hayatı değişti

İzlediği haberle hayatı değişti

"​Yeniliklere açık olanlar bu işe başlasın"
Cübbeli Ahmetin imam hatipleri hedef alan açıklamalarına MEBden tepki: Kamuoyunu yanıltıyor

​Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

Fed, ​politika faizini değiştirmedi.

​22 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afgan mülteci mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.