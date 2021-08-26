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Sosyal medya fenomenlerine soruşturma

Sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarda, izinsiz bir şekilde çekiliş düzenledikleri gerekçesiyle 16 sosyal medya fenomeni hakkında soruşturma açıldı. Aralarında Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Başak Karahan ve Doğan Kabak'ın da bulunduğu isimler ifadelerinin alınması için emniyete çağrıldı.

Haber Merkezi AA
Sosyal medya fenomenlerine soruşturma
Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı.

Sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarda, Milli Piyango İdaresinden izin almadan çekiliş düzenledikleri belirlenen 16 kişi hakkında soruşturma açıldı.

İZİNSİZ ÇEKİLİŞ YAPTILAR

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un da aralarında bulunduğu 16 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları yayınlarda izinsiz çekiliş düzenledikleri belirlendi.

İFADE VERMEYE ÇAĞRILDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Milli Piyango İdaresinden izin alınmadan yapılan bu çekilişler üzerine sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine şahıslar ifadelerinin alınması için emniyete çağrıldı.

ALTI KİŞİ İFADESİNİ VERDİ

Soruşturma kapsamında 6 kişinin ifadesinin alındığı, diğerlerinin ise bugün ve yarın emniyete giderek ifadelerini verecekleri öğrenildi.

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