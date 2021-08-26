Sosyal medya fenomenlerine soruşturma

1000 yıl sonra gelen tespit: Malazgirt mezarlığında birçok Karadenizlinin mezarı var

Selçuklu tarihçisi Mustafa Alican'ın, Ketebe'den çıkan 'Malazgirt Günlükleri' kitabı görücüye çıktı. Malazgirt'te bulunan hazineleri, şehitlik kazılarını, ovada bulunan ok ve mızrak uçlarını, şehir mezarlığında yatan Karadenizlileri kitabında anlatan Alican, ''Malazgirt özellikle 50-60 yıldır çok ciddi bir biçimde Türkiye'nin bir anlamda 'kurucu miti' olarak kabul ediliyor. Malazgirt mezarlığında, şehir mezarlığında birçok Karadenizli mezarı vardı. Gümüşhanelilere ait mezarlar var. Şavşat'ta yıllara ait mezarlar var'' dedi.

