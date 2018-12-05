Kayıp Duabi Prensesi bulundu

Şeyh Muhammed bin Maktum ve kızı Prenses Latifa

Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el-Maktum'un kızı Prenses Şeyha Latifa Muhammed El Maktum yedi yıl boyunca yaptığı kaçma planını sonunda gerçekleştirdi. Özgürlüğe ulaşmasına çok az kalmışken, Hindistan kıyılarında yakalandı.

33 yaşındaki Prenses Şeyha Latifa Muhammed El Maktum Mart ayında ortadan kaybolmuştu.

Prenses Latifa'nın 7 yıl boyunca kaçma planı yaptığı ve yüzbinlerce dolar para biriktirdiği ifade edildi.

Latifa, bir Fransız eski ajanın yardımıyla denize açıldı. Amaçları Hindistan'da bir adaya gitmekti.

BBC, 'Dubai'den Kaçış' isimli bir belgeselle Prenses Latifa'nın başına neler geldiğini ekrana taşıdı.

Prenses Latifa El-Maktum ve Tina Jauhiainen. Fotoğraf: BBC

Hindistan kıyılarında bulundu

Prenses'in yatı, Hindistan kıyılarına 50 mil, yani yaklaşık 80 kilometre kadar yaklaştı. Hindistan topraklarına çok az kalmışken Prenses Latifa Şeyha Muhammed el Maktum korkup panikledi, hemen WhatsApp üzerinden yardım istedi.

Mesajında "Lütfen yardım edin. Yatın çevresinde adamlar var. Silah sesleri duyuyorum ve bir arkadaşımla saklanıyorum" yazdı.

Prenses Latifa'nın 7 yıl boyu kaçma planı yaptığı ortaya çıktı.

Mesajda adı geçen arkadaşın, Prenses'in spor antrenörü Finli Tiina Johanna Jauhiainen olduğu düşünülüyor. Prensesle yola çıkıp hayatlarını tehlikeye atan yattaki mürettebat ise Filipinlilerden oluşuyordu.

Prenses Latifa'nın kaçış için 2011 yılında Fransız eski ajan Jean-Pierre Herve Jaubert'le iletişime geçtiği iddia edildi. Ajan Jaubert, Prenses'in yakalandığında Dubai'ye gitmektense öldürülmeyi istediğini belirtiyor.

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