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Kaza değil suikast: BAE muhalifleri İngiltere'de katlediyor

Körfez’deki düşünce mahkumlarının haklarını savunan el-Qast İnsan Hakları Örgütü’nün müdürlüğünü yürüten BAE’li aktivist Alaa Al-Sıddiq İngiltere’de şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Al-Sıddiq’in kullandığı arabanın fren ayarlarıyla oynandığı belirlendi. Al-Sıddiq’den önce yaşanan faili meçhul cinayetlere dikkat çeken muhalifler ve aktivistler, son yıllarda İngiltere’nin BAE rejimi karşıtlarının tasfiyesi için bir suikast alanına dönüştüğüne dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kaza değil suikast: BAE muhalifleri İngilterede katlediyor
Körfez’deki düşünce mahkumlarının haklarını savunan el-Qast İnsan Hakları Örgütü’nün müdürlüğünü yürüten Al-Sıddiq, BAE yönetimi tarafından 10 yıldır hapiste tutulan babası için mücadele veriyordu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) insan hakları aktivisti Alaa Al-Sıddiq İngiltere’de şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Emirates Leaks adlı haber sitesinde kazaya dair gerçekleştirilen soruşturmadan elde edilen ilk verilere göre, Al-Sıddiq’in kullandığı arabanın fren ayarlarıyla oynandığı ve kazanın bu nedenle gerçekleştiği belirtildi. İngiliz polisi, kaza hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Alaa Al-Sıddiq
Alaa Al-Sıddiq

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BİN ZAYED’İN HEDEFİNDEYDİ

  • BAE yönetimi tarafından 10 yıldan bu yana hapiste tutulan babasının özgürlüğü için mücadelesini sürdüren Al-Sıddiq, Körfez’deki düşünce mahkumlarının haklarını savunan el-Qast İnsan Hakları Örgütü’nün müdürlüğünü yürütüyordu. Al-Sıddiq, BAE medyası tarafından uluslararası kuruluşlarla çalışmakla suçlanıyordu ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed tarafından sistematik yıpratma kampanyasına maruz bırakıldı.

Genç aktivist, uzun yıllar boyunca insan hakları alanında mücadele verdi.
Genç aktivist, uzun yıllar boyunca insan hakları alanında mücadele verdi.

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Nükleer terör adamı: Muhammed bin Zayed

KATAR VE BAE ARASINDA KRİZ ÇIKTI

Genç aktivistin uzun yıllar boyunca insan hakları alanında sürdürdüğü mücadelesinin uluslararası kamuoyunda ses getirmesi BAE’yi rahatsız ediyordu. Hatta bir dönem Al-Sıddiq’in faaliyetleri Katar ile BAE’yi karşı karşıya getirmiş ve iki ülke arasında kriz çıkmıştı. 2015’te Katar’a sığınan Al-Sıddiq için iade talebinde bulunan Abu Dabi yönetiminin isteği Doha tarafından reddedilince iki ülke arasında anlaşmazlık meydana gelmişti. Al-Sıddiq, fırsatını bulduğu her platformda babası gibi keyfi gözaltı kararı ile tutuklanan ve uluslararası camiada “düşünce mahkumları” olarak nitelendirilen tutuklular için serbest bırakma çağrısı yaptı.

BAE'dan Suudi Arabistan’ın cinayetine destek
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BAE'dan Suudi Arabistan’ın cinayetine destek

DAHLAN’IN PLANLADIĞI SUİKAST

  • Muhalifler ve aktivistler, son yıllarda İngiltere’nin BAE rejiminin karşıtlarının tasfiyesi için bir suikast alanına dönüştüğüne dikkat çekti. Al-Sıddiq’den önce yaşanan faili meçhul cinayetlere dikkat çekildi. BAE’nın en önde gelen muhaliflerinden biri olan Faize Al-Buraiki de 2016 yılında bir trenin önüne itildikten sonra yaşamını yitirmişti. Şeyh Hamdan Al Nahyan’ın eşi olan Al-Buraiki, BAE’de siyasi reform çağrısında bulunan ve ülkesindeki eşitsizliklere karşı çıkan ilk kadınlardan biriydi. Ülkedeki adaletsizlik ve zulümden bıkmış, kocasının ölümünden sonra üzerindeki baskılar artınca Londra’ya kaçmıştı. Ölümünün ardından yürütülen soruşturmalardan sızan belgelere göre, Al-Buraiki’nin Muhammed Dahlan ve güvenlik yetkilisi Dahi Halfan tarafından planlanan bir suikasta kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Muhalif kadının oğlu da annesinin suikastının üzerinden bir yıl geçmeden Londra’da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.
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