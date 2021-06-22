Kaza değil suikast: BAE muhalifleri İngiltere'de katlediyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) insan hakları aktivisti Alaa Al-Sıddiq İngiltere’de şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Emirates Leaks adlı haber sitesinde kazaya dair gerçekleştirilen soruşturmadan elde edilen ilk verilere göre, Al-Sıddiq’in kullandığı arabanın fren ayarlarıyla oynandığı ve kazanın bu nedenle gerçekleştiği belirtildi. İngiliz polisi, kaza hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Alaa Al-Sıddiq

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BAE yönetimi tarafından 10 yıldan bu yana hapiste tutulan babasının özgürlüğü için mücadelesini sürdüren Al-Sıddiq, Körfez’deki düşünce mahkumlarının haklarını savunan el-Qast İnsan Hakları Örgütü’nün müdürlüğünü yürütüyordu. Al-Sıddiq, BAE medyası tarafından uluslararası kuruluşlarla çalışmakla suçlanıyordu ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed tarafından sistematik yıpratma kampanyasına maruz bırakıldı.

Genç aktivist, uzun yıllar boyunca insan hakları alanında mücadele verdi.

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Genç aktivistin uzun yıllar boyunca insan hakları alanında sürdürdüğü mücadelesinin uluslararası kamuoyunda ses getirmesi BAE’yi rahatsız ediyordu. Hatta bir dönem Al-Sıddiq’in faaliyetleri Katar ile BAE’yi karşı karşıya getirmiş ve iki ülke arasında kriz çıkmıştı. 2015’te Katar’a sığınan Al-Sıddiq için iade talebinde bulunan Abu Dabi yönetiminin isteği Doha tarafından reddedilince iki ülke arasında anlaşmazlık meydana gelmişti. Al-Sıddiq, fırsatını bulduğu her platformda babası gibi keyfi gözaltı kararı ile tutuklanan ve uluslararası camiada “düşünce mahkumları” olarak nitelendirilen tutuklular için serbest bırakma çağrısı yaptı.

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