Dünya Kazakistan Başbakanı Mamin Türkiye modelini kullandık
ASYA

Kazakistan Başbakanı Mamin: Türkiye modelini kullandık

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, ülkede inşa edilecek 20 modern hastane için Türkiye'nin tecrübesinden faydalanacaklarını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Kazakistan Başbakanı Mamin: Türkiye modelini kullandık
Kazakistan Başbakanı Askar Mamin

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, ülkede inşa edilecek 20 modern hastane için Türkiye'nin tecrübesinden faydalanacaklarını bildirdi.

Mamin, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin sağlık sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ülke genelinde kısa zamanda 18 hastane inşa etmeyi başardıklarını söyleyen Mamin, "Kazakistan’da 20 modern hastane daha inşa etmeyi planlıyoruz" dedi.

"BİR KAÇI İNŞA EDİLİYOR"

Başbakan Mamin, bu alanda modern tipteki hastanelerin inşasında önemli işlere imza atan Türkiye'nin tecrübesini araştırdıklarını vurgulayarak "Türkiye’ye yaptığım ziyarette bu tipteki hastanelerde incelemelerde bulundum. Biz de bu tip hastaneleri hizmete açacağız. Halihazırda ülkemizde Türkiye modeliyle kamu özel iş birliği kapsamında birkaç hastane inşa ediliyor" ifadesini kullandı.

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