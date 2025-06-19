Kazakistan'da af ilan edilecek

Kazakistan Parlamentosu'nun üst kanadı Senato'nun yapılan genel oturumunda, "Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla af ilan edilmesi"ne ilişkin Parlamentonun alt kanadı Meclis'in sunduğu yasa tasarısı kabul edildi.

Af yasası ile toplumun ve devletin güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmayan suçlardan hüküm giyenlerin serbest bırakılması öngörülüyor.

Yasa kapsamında 6 bin zanlı, sanık ve mahkumun serbest bırakılması, denetimli hapiste bulunan 9 bin kişinin de davalarının sonlandırılması bekleniyor.