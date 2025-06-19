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Kazakistan'da af ilan edilecek

Kazakistan'da af ilan edilecek

14:0719/06/2025, Perşembe
AA
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Kazakistan'da anayasanın kabul edilmesinin 30. yıl dönümü dolayısıyla af ilan edilecek
Kazakistan'da anayasanın kabul edilmesinin 30. yıl dönümü dolayısıyla af ilan edilecek

Kazakistan Parlamentosu, toplumun ve devletin güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmayan suçlardan hüküm giyenlere af ilan edilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Kazakistan Parlamentosu'nun üst kanadı Senato'nun yapılan genel oturumunda, "Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla af ilan edilmesi"ne ilişkin Parlamentonun alt kanadı Meclis'in sunduğu yasa tasarısı kabul edildi.


Af yasası ile toplumun ve devletin güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmayan suçlardan hüküm giyenlerin serbest bırakılması öngörülüyor.

Yasa kapsamında 6 bin zanlı, sanık ve mahkumun serbest bırakılması, denetimli hapiste bulunan 9 bin kişinin de davalarının sonlandırılması bekleniyor.

Zimmete mal geçirme veya büyük çapta dolandırıcılık yapma gibi suçlardan hapiste olanlar ise yasa kapsamında karşı tarafın zararını yerine getirmesi şartıyla ceza süresinde indirime başvurabilecek.


Ayrıca af yasası kapsamında ülke genelinde 2 bin 100'den fazla mahkeme öncesi ceza davası kapanacak.


Söz konusu aftan, ağır suç kategorisindekiler ile terörizm ve aşırıcılık, çocuk istismarı, uyuşturucu satışından mahkum olanlar yararlanamayacak.

Parlamento tarafından kabul edilen af yasasının, Cumhurbaşkanı imzaladıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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