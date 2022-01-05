Dünya Kazakistanda Nazarbayev dönemi sona erdi
ASYA

Kazakistan'da Nazarbayev dönemi sona erdi

Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini bıraktı.

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Kazakistanda Nazarbayev dönemi sona erdi
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Ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen protesto gösterileri nedeniyle iki günde ikinci kez ulusal sesleniş konuşması yapan Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, şimdiye dek ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in yürüttüğü Güvenlik Konseyi Başkanı görevinin bugünden itibaren kendi kontrolünde olacağını ifade etti.

Tokayev, "Devlet Başkanı ve bugünden itibaren Güvenlik Konseyi Başkanı olarak, azami düzeyde sert olmayı planlıyorum. Her ne olursa olsun başkentte bulunacağım. Halkla birlikte olmak, benim anayasal yükümlülüğüm. Kazakistan tarihindeki bu kara süreci birlikte aşacağız, bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağız" dedi.

Tokayev, yakında protestolar bağlamında yeni bir teklif paketi sunacaklarını kaydetti.

'Protestolar, mali olarak desteklenen komplocuların planı'

Ülkedeki protestoların titizlikle planlandığının altını çizen Tokayev, "Holigan unsurların yüksek düzeyde organize olması dikkat çekiyor. Bu, mali olarak desteklenen komplocuların titizlikle düşünülmüş bir eylem planı hazırladıklarını kanıtlıyor" diye konuştu.

'Halkın bana destek vereceğinden eminim'

Güvenlik güçleri arasında ölü ve yaralıların bulunduğunu aktaran Tokayev, çok sayıda vatandaştan can güvenliklerinin sağlanması yönünde çağrılar aldıklarının altını çizdi. Tokayev, "Bu, kendi ve ailelerinin canlarının korunması için bana sayısız talepte bulunan vatandaşlarımızın can güvenliğiyle ilgili bir mesele. Bu, devletimizin güvenliğiyle ilgili bir mesele. Halkın bana destek vereceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

'Askerleri dövüyor, kadınları taciz ediyor, dükkanları yağmalıyorlar'

Protestocuların tutumlarını da eleştiren Tokayev, "Haydut unsurlardan oluşan kalabalıklar, askerleri dövüyor, onlarla alay ediyor, onları sokaklarda çıplak şekilde yürütüyor, kadınları taciz ediyor, dükkanları yağmalıyor" dedi.

Hükümet istifa etti

Kazakistan'da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapmasının ardından ülke genelinde birçok şehir ve kasabada halk sokaklara dökülmüş ve ülkenin en büyük şehri Almatı, başkent Nursultan, Aktau, Aktöbe, Atırau, Oral, Kökşetav, Karagandı, Şımkent, Janaözen ve Beyneu'da binlerce kişi yürüyüş düzenlenmişti.

Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde de Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul ederek, Başbakan Yardımcısı Alihan Smailov'u geçici Başbakan olarak göreve atadı.
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