Dünya Kazakistan Almatıdaki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Azırbekten son dakika açıklaması Onlarca saldırgan yok edildi
ASYA

Kazakistan Almatı'daki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Azırbek'ten son dakika açıklaması: Onlarca saldırgan yok edildi

Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocunun hayatını kaybettiği bildirildi. Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Saltanat Azırbek "Onlarca saldırgan yok edildi. Bunların kimlikleri belirleniyor." dedi.

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Haber Merkezi AA
Kazakistanda Neler Oluyor? Almatıdaki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Azırbekten son dakika açıklaması Onlarca saldırgan yok edildi
Kazakistan'ın Almatı kentindeki protestolarda onlarca kişinin öldüğü açıklandı.

Kazakistan Almatı'daki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Saltanat Azırbek, Haber-24 kanalına yaptığı açıklamada, Almatı'da gece güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışmaların çıktığını belirtti.

Protestocuların idari ve polis binalarını ele geçirmeye çalıştığını kaydeden Azırbek, "Onlarca saldırgan yok edildi. Bunların kimlikleri belirleniyor." dedi.

AA

Azırbek, Almatı'da güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonun sürdüğünü ifade ederek şehir sakinlerine sokağa çıkmama çağrısında bulundu.

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Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi. Polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

İHA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün ülkedeki protesto olayları esnasında güvenlik güçlerinden 8'inin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İHA

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