Kazakistan'da kaos: Protestocular cephanelik basıp ağır silahları ele geçirdi

Kazakistan’da Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolar, rejim karşıtı bir ayaklanmaya dönüştü.
HÜKÜMET İSTİFA ETTİ
Yaklaşık iki gündür süren protestolar nedeniyle Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümet, istifa etti. OHAL ilan edilen ülkede, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.
MÜHİMMAT DEPOLARI YAĞMALANDI
Bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin mühimmat depolarını, bankaları ve kamu binalarını yağmalayarak ele geçirdi.
GÜVENLİK GÜÇLERİNİ REHİN ALDILAR
Bazı kentlerde silahlanan eylemciler, bazı güvenlik güçlerini de rehin aldı.
Kazakistan'da neler oluyor?
Kazakistan'da yakıt fiyatlarındaki artış üzerine başlayan olaylar sürüyor. Hükümetin istifasına rağmen eylemlerini sürdüren protestocular, Almatı belediye binasını ateşe verdi.
Olaylar sebebiyle ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev protestoculara sert yanıt verileceğini söyledi.