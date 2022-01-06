Dünya Kazakistanda kaos Protestocular cephanelik basıp ağır silahları ele geçirdi
ASYA

Kazakistan'da kaos: Protestocular cephanelik basıp ağır silahları ele geçirdi

Kazakistan'da akaryakıt zammına karşı başlayan protestolar Cumhurbaşkanı Tokayev'in ifadesiyle isyan ve işgal boyutuna evrildi. Protesto için sokağa çıkan göstericiler mühimmat depolarını yağmalarken, bazı kentlerde silahlanan göstericilerin güvenlik güçlerini rehin aldığı görüntülendi.

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Haber Merkezi Diğer
Kazakistanda neler oluyor? Kazakistanda akaryakıt zammı protestosu
Kazakistan'da protestolar devam ediyor.

Kazakistan’da Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolar, rejim karşıtı bir ayaklanmaya dönüştü.

HÜKÜMET İSTİFA ETTİ

Yaklaşık iki gündür süren protestolar nedeniyle Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümet, istifa etti. OHAL ilan edilen ülkede, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

MÜHİMMAT DEPOLARI YAĞMALANDI

Bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin mühimmat depolarını, bankaları ve kamu binalarını yağmalayarak ele geçirdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİ REHİN ALDILAR

Bazı kentlerde silahlanan eylemciler, bazı güvenlik güçlerini de rehin aldı.

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Kazakistan'da neler oluyor?

Kazakistan'da yakıt fiyatlarındaki artış üzerine başlayan olaylar sürüyor. Hükümetin istifasına rağmen eylemlerini sürdüren protestocular, Almatı belediye binasını ateşe verdi.

Olaylar sebebiyle ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev protestoculara sert yanıt verileceğini söyledi.

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