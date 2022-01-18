Dünya Kazakistanda OHAL sona erdi
ASYA

Kazakistan'da OHAL sona erdi

Kazakistan’da 5 Ocak’ta ülke çapında ilan edilen olağanüstü hal durumu sona erdi. Kazakistan’da 19 Ocak gece yarısından itibaren başkent Nur Sultan başta olmak üzere Almatı şehri ile Atırau, Jambıl, Kızılorda ve Mangistau eyaletlerinde OHAL uygulamasının sona ermesiyle ülke genelinde hayat normale döndü.

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Haber Merkezi AA
Kazakistanda OHAL sona erdi
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OHAL'in sona ermesiyle ülkede belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile sokaklardaki güvenlik tedbirleri kaldırıldı. Şehirlere giriş ve çıkış yeniden serbest oldu.

Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Berik Uali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halkın birlik ve beraberliği, emniyet ve kolluk kuvvetlerinin canları pahasına hareketleri sayesinde Kazakistan genelinde düzen ve huzurun sağlandığını duyurdu.

Kazakistan'da barışçıl protestoların daha sonra şiddet olaylarına dönüşmesiyle 5 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in imzaladığı kararname ile ülkenin tamamında 19 Ocak'a kadar OHAL ilan edilmişti. 13 Ocak’tan itibaren bazı bölgelerde OHAL zamanından önce kaldırılmıştı.

Kazakistan’daki olaylar

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri ülkenin eski başkenti Almatı’da şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Almatı’daki gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

5 Ocak’ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmiş ardından ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ettikleri gerekçesiyle Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı vermişti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, 11 Ocak’ta Meclis’te yaptığı konuşmada ise ülkede anayasal düzenin sağlandığını ve KGAÖ Barış Gücü'nün 10 gün içinde ülkeden çekileceğini bildirmişti.

Kazakistan Başsavcılığı da olaylarda toplam 225 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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