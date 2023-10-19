Kazakistan'dan Rusya kararı: Yasaklandı

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Kayrat Torebayev gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan ürünlerinin Rusya üzerinden ihraç edildiğini ancak askeri ürünlerinin ihracatına kısıtlama getirildiğini söyledi. Toplamda 106 farklı ürünün ihracatının yasaklandığını ifade eden Torebayev, ihracatı yasaklanan ürünler arasında insansız hava araçları ve parçaları, elektronik cihazlar, çiplerin yer aldığını kaydetti.