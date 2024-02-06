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Dünya

Kazakistan'ın yeni Başbakanı belli oldu

Kazakistan'da başbakanlık görevine 44 yaşındaki Oljas Bektenov atandı. Anayasa gereği, Meclis'te en çok koltuğa sahip olan Amanat Partisi'nin önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Tokayev, başbakanlık için aday gösterdiği Bektenov'un ismi, Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı olan Meclis tarafından da onaylandı.

14:39 - 6/02/2024 Salı
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Oljas Bektenov
Oljas Bektenov

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Oljas Bektenov'un başbakan olarak atanmasına ilişkin kararı imzaladı.


Böylece Bektenov, ülkenin yeni başbakanı oldu.


Anayasa gereği Mecliste en çok koltuğa sahip Amanat Partisinin önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Tokayev'in başbakanlığa adaylığını sunduğu Bektenov'un ismi, Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis tarafından da onaylandı.


Tokayev, Mecliste yaptığı konuşmada, Amanat Partisinin aday gösterdiği Bektenov'u kendisinin de desteklediğini söyledi.


Bektenov'un kamudaki derin tecrübesine işaret eden Tokayev, "Bektenov, iyi organizasyon becerilerinin yanı sıra eğitimli ve çalışkandır, dolayısıyla belirlenen hedeflere ulaşmak için yeterli potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.


Tokayev, dün istifa eden Alihan İsmailov başkanlığındaki hükümete ilişkin ise "Hükümetin faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırılması gerektiğine ve kamuoyunun da bunu beklediğine inanıyorum. Bu nedenle Alihan İsmailov'un istifasını kabul ettim." dedi.



Oljas Bektenov kimdir?


Almatı'da 1980'de doğan Bektenov, Kazak Devlet Hukuk Akademisinden mezun olduktan sonra Adalet Bakanlığının Almatı Daire Başkanlığında baş uzman oldu.


Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Astana Valiliğinde de çeşitli görevlerde bulunan 44 yaşındaki Bektenov, Kazakistan'ın Yolsuzlukla Mücadele Ajansı Başkanı olarak görev yaptı.


Bektenov, başbakanlığa atanana kadar Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevini yürütüyordu.



#Kazakistan
#Başbakan
#Tokayev
44 dakika önce
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